Главы фракций, Разумков и ОП собрались на совещание: есть три основных вопроса

Утром 30 ноября в Верховной Раде проходит совещание руководства парламента и председателей фракций с участием руководителей Офиса президента.

Источник: сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в Facebook, заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь Геращенко: "Идет совещание руководства ВР и лидеров фракций при участии руководства ОП. Главные темы – законы в поддержку бизнеса, решение проблемы ФЛП, возвращение уголовной ответственности за недостоверное декларирование".

Прямая речь Железняка: "Пока график Рады остаётся такой же. Дополнительные вопросы – в режиме внеочередного заседания. Бюджет также: либо через одну пленарную неделю, либо внеочередное с 7 декабря.

Законы президента про поддержку бизнеса. Скорее всего ad hoc процедура на этой неделе, чтобы дать возможность Кабмину как можно быстрее внедрить компенсацию. Закон про РРО. Опять все ушли думать.

Законы по возобновлению антикоррупционной инфраструктуры. Надеюсь, будет найден компромисс по №4434. Выйдет комитетский закон "-д". И тоже надо спешить по процедуре ad hoc".



Детали: Геращенко отметила, что совещание ведет спикер Рады Дмитрий Разумков, который уже вылечился от коронавируса. Его заместитель Руслан Стефанчук еще находится на самоизоляции.

По словам Железняка, на совещании также присутствуют глава Офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Юлия Ковалив.

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