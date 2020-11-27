МОЗ чекає результатів локдауну вихідного дня і боїться Нового року

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов не вбачає зараз підстав для запровадження жорсткого карантину, але його непокоїть, що новорічні свята можуть спричинити сплеск епідемії COVID-19.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу з дому 27 листопада

Пряма мова: "Основною передумовою введення жорсткого карантину буде епідситуація і навантаження на нашу медичну систему. Викликають занепокоєння наші новорічні свята. Так як ми проводимо свята весело і вони передбачають велику кількість контактів між людьми на ярмарках, на святкуванні, на новорічних ялинках… Інфекція передається повітряно-крапельним шляхом – то можуть бути сплески.

Зараз ми розраховуємо на ті карантинні обмеження, які діють на території нашої країни… Ефект ми повинні отримати за два-три тижні, після відповідного інкубаційного періоду COVID-19, який складає в середньому 14 днів.

Чи спрацювали ті обмеження, які ми ввели, в тому числі карантин вихідного дня?.. На який ефект ми розраховували? На зменшення динаміки захворюваності на COVID-19, щоб зменшити навантаження на медичну систему. Я думаю, вже наступного тижня ми зможемо сказати, чи досягли ми цього ефекту".

Деталі: Степанов наголосив, що МОЗ опрацьовує різні варіанти, Кабмін готує підтримку для бізнесу на випадок жорсткого карантину.

Проте, за його словами, поки що "ситуація контрольована, медична система справляється".

Міністр навів такі цифри: 55 886 ліжок уже виділено по країні під COVID-хворих, із них зайнято 27 887 ліжок (49,9%), а з підведеним киснем усього 26 583 ліжка.

Цьому передувало: 11 листопада Кабінет міністрів скасував адаптивний карантин і запровадив в Україні загальний карантин із "локдауном вихідного дня". Обмеження запровадили до 30 листопада, але не виключали їх продовження й до кінця року.

Кабінет міністрів розглядав жорсткий карантин на новорічні й різдвяні свята як один із варіантів розвитку подій.

Нагадаємо: Станом на 27 листопада в Україні добова кількість виявлених коронавірусних хворих перевищила 16,2 тисячі. 26 листопада Україна посідала 9 позицію серед держав світу за числом нових хворих на коронавірус.

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