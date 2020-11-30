Степанов не будет предлагать продление карантина выходного дня

Министерство здравоохранения не будет рекомендовать продлевать сроки карантина выходного дня в Украине, который действовал в ноябре.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24", "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Степанова: "Окончательные результаты мы увидим на следующей неделе, как сработали все без исключения карантины выходного дня в течение трех пар выходных, которые были. Но хочу однозначно сказать, что мы помним, как прошли первые выходные, когда, мягко говоря, не соблюдались карантина выходного дня. Но все-таки видим тенденцию к уменьшению динамики роста ...

Мы не достигли того эффекта, на который рассчитывали изначально, украинцы не придерживались карантина в полном объеме, как мы прописывали ".

Детали: На вопрос о возможности продления карантина выходного дня, министр ответил "Не думаю, что мы будем делать такое предложение".

"Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники отмечает, что сейчас рассматривается четыре варианта по установлению строгих карантинных ограничений.

Среди них и введение локдауна с 24 декабря до 15 января 2021, но окончательное решение еще не принято. Вопрос работы транспорта во время локдауна также еще обсуждается.

Что предшествовало: 11 ноября Кабинет министров отменил адаптивный карантин и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня". Ограничение ввели до 30 ноября, но не исключали их продолжения и до конца года.