"Справа Василя Стуса": Мінкультури передає книги до бібліотек
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко передає нові примірники книги "Справа Василя Стуса" низці національних і обласних бібліотек.
Джерело: Ткаченко у Facebook
Пряма мова Ткаченка: "Отримав додрук накладу книги про "Справу Василя Стуса" і одразу відправляю примірники до бібліотек – національних та обласних. Як і обіцяв.
МКІП рекомендує книгу, а я особисто всебічно закликаю до її прочитання. І, звісно ж, перемоги видавництву та автору в апеляційному суді".
Деталі: Зокрема, нові примірники книги, які надрукували до набуття чинності рішення суду щодо вилучення згадок про Віктора Медведчука, від Мінкультури отримають такі установи:
- Донецька обласна бібліотека для дітей
- Обласна універсальна наукова бібліотека ім.Д.Чижевського
- Луганська обласна універсальна наукова бібліотека
- Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека
- Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека імені І.П.Котляревського
- КЗ "Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара"
- Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека імені В.Г. Короленка
- Публічна бібліотека імені Лесі Українки, м. Київ
- Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого
- Одеська національна наукова бібліотека
- Харківська державна наукова бібліотека ім В.Г. Короленка
- Національна історична бібліотека України
- Державна бібліотека України для юнацтва.
Цьому передувало: Видавництво "Vivat" у новому накладі книги "Справа Василя Стуса" надрукувало рішення Дарницького райсуду Києва, який заборонив згадувати ім’я політика Віктора Медведчука як адвоката, який програв справу українського поета в радянському суді.
Довідка: Віктор Медведчук з 24 вересня 1980 року виступав захисником у процесі над Василем Стусом, хоча поет від нього відмовився. 2 жовтня того ж року Стусу зачитали вирок за "антирадянську діяльність і пропаганду". Медведчук у промові захисту сказав, що "всі злочини Стуса заслуговують покарання", але просив врахувати, що Стус виконував норму на підприємствах і переніс операцію шлунка.
В листопаді 1980 року Стус потрапив у табір особливого режиму, де помер 4 вересня 1985 року.
Медведчук згодом виправдовувався, що роль адвоката в таких процесах у СРСР була мінімальною і він не міг врятувати Василя Стуса.
Передісторія:
- У 2018 році зі сценарію фільму "Заборонений" про Василя Стуса видалили усі згадки про Віктора Медведчука. Зі слів учасників зйомок, продюсерам дзвонили "з адміністрації Медведчука" і вимагали прибрати сцену суду над поетом. Після скандалу знімальна група фільму вирішила дозняти видалену сцену суду за участю адвоката Стуса.
- У серпні 2019 року Віктор Медведчук подав позов із вимогою заборонити розповсюдження книги "Справа Василя Стуса" авторства історика і журналіста Вахтанга Кіпіані.
- 19 жовтня 2020 року Дарницький райсуд Києва зобов’язав автора книги "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані та видавництво "Vivat" видалити з твору інформацію про Віктора Медведчука та заборонити розповсюдження накладу до усунення прав голови партії ОПЗЖ, який був адвокатом Стуса за часів СРСР. Медведчук апелює до права на повагу до честі та гідності, недоторканість ділової репутації.
- У видавництві "Vivat" вирішили оскаржувати рішення Дарницького райсуду, а до набуття ним чинності - надрукувати новий наклад книги і видати її в аудіоформаті.
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