"Справа Василя Стуса": Мінкультури передає книги до бібліотек

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко передає нові примірники книги "Справа Василя Стуса" низці національних і обласних бібліотек.

Джерело: Ткаченко у Facebook

Пряма мова Ткаченка: "Отримав додрук накладу книги про "Справу Василя Стуса" і одразу відправляю примірники до бібліотек – національних та обласних. Як і обіцяв.

МКІП рекомендує книгу, а я особисто всебічно закликаю до її прочитання. І, звісно ж, перемоги видавництву та автору в апеляційному суді".

Деталі: Зокрема, нові примірники книги, які надрукували до набуття чинності рішення суду щодо вилучення згадок про Віктора Медведчука, від Мінкультури отримають такі установи:

- Донецька обласна бібліотека для дітей

- Обласна універсальна наукова бібліотека ім.Д.Чижевського

- Луганська обласна універсальна наукова бібліотека

- Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека

- Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека імені І.П.Котляревського

- КЗ "Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара"

- Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека імені В.Г. Короленка

- Публічна бібліотека імені Лесі Українки, м. Київ

- Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого

- Одеська національна наукова бібліотека

- Харківська державна наукова бібліотека ім В.Г. Короленка

- Національна історична бібліотека України

- Державна бібліотека України для юнацтва.

Fb Олександр Ткаченко

Цьому передувало: Видавництво "Vivat" у новому накладі книги "Справа Василя Стуса" надрукувало рішення Дарницького райсуду Києва, який заборонив згадувати ім’я політика Віктора Медведчука як адвоката, який програв справу українського поета в радянському суді.

Довідка: Віктор Медведчук з 24 вересня 1980 року виступав захисником у процесі над Василем Стусом, хоча поет від нього відмовився. 2 жовтня того ж року Стусу зачитали вирок за "антирадянську діяльність і пропаганду". Медведчук у промові захисту сказав, що "всі злочини Стуса заслуговують покарання", але просив врахувати, що Стус виконував норму на підприємствах і переніс операцію шлунка.

В листопаді 1980 року Стус потрапив у табір особливого режиму, де помер 4 вересня 1985 року.

Медведчук згодом виправдовувався, що роль адвоката в таких процесах у СРСР була мінімальною і він не міг врятувати Василя Стуса.

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