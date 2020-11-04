Комітет під керівництвом Шуфрича кличе представника Кіпіані і Медведчука на засідання
Середа, 4 листопада 2020, 15:37
Комітет з питань свободи слова планує провести засідання з представником автора книги про Стуса Вахтанга Кіпіані і нардепа "ОПЗЖ" Віктора Медведчука, який судиться з Кіпіані через уривки з книги.
Джерело: засідання комітету з питань свободи слова 4 листопад
Деталі: На засіданні комітет вирішив відкласти питання і зібратися знову разом із представниками автора книги і Медведчука.
За словами однопартійця Медведчука і керівника комітету Шуфрича, адвокат Кіпіані підтвердив, що не проти такого засідання.
У той же час міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко передав нові примірники книги "Справа Василя Стуса" низці національних і обласних бібліотек.
Передісторія:
- У серпні 2019 року Віктор Медведчук подав позов із вимогою заборонити розповсюдження книги "Справа Василя Стуса" авторства історика і журналіста Вахтанга Кіпіані.
- 19 жовтня 2020 року Дарницький райсуд Києва зобов’язав автора книги "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані та видавництво "Vivat" видалити з твору інформацію про Віктора Медведчука та заборонити розповсюдження накладу до усунення прав голови партії ОПЗЖ, який був адвокатом Стуса за часів СРСР. Медведчук апелює до права на повагу до честі та гідності, недоторканість ділової репутації.
- У видавництві "Vivat" вирішили оскаржувати рішення Дарницького райсуду, а до набуття ним чинності - надрукувати новий наклад книги і видати її в аудіоформаті.
Українська правда