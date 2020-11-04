Комітет під керівництвом Шуфрича кличе представника Кіпіані і Медведчука на засідання

Комітет з питань свободи слова планує провести засідання з представником автора книги про Стуса Вахтанга Кіпіані і нардепа "ОПЗЖ" Віктора Медведчука, який судиться з Кіпіані через уривки з книги.

Джерело: засідання комітету з питань свободи слова 4 листопад

Деталі: На засіданні комітет вирішив відкласти питання і зібратися знову разом із представниками автора книги і Медведчука.

За словами однопартійця Медведчука і керівника комітету Шуфрича, адвокат Кіпіані підтвердив, що не проти такого засідання.

У той же час міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко передав нові примірники книги "Справа Василя Стуса" низці національних і обласних бібліотек.

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