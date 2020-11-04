З підозрюваного в корупції нардепа Юрченка зняли е-браслет

За рішенням Вищого антикорсуду з народного депутата Олександра Юрченка, якого НАБУ і САП підозрюють в одержанні хабаря та причетності до корупційної схеми у парламенті, зняли електронний браслет.

Джерело: коментар речника ВАКС Олесі Чемерис, Facebook-сторінка Юрченка

Пряма мова Юрченка: "Вчора суд виніс рішення про зняття з мене засобу контролю - браслету!"

Деталі: Спікер суду підтвердила інформацію.

За її словами, 3 листопада слідчий суддя продовжив Юрченку обов’язки, крім носіння електронного засобу контролю.

Чемерис додала, що запобіжний захід продовжили до 3 січня 2021 року.

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