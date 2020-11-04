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З підозрюваного в корупції нардепа Юрченка зняли е-браслет

Середа, 4 листопада 2020, 17:05

За рішенням Вищого антикорсуду з народного депутата Олександра Юрченка, якого НАБУ і САП підозрюють в одержанні хабаря та причетності до корупційної схеми у парламенті, зняли електронний браслет.

Джерело: коментар речника ВАКС Олесі Чемерис, Facebook-сторінка Юрченка

Пряма мова Юрченка: "Вчора суд виніс рішення про зняття з мене засобу контролю - браслету!"

Деталі: Спікер суду підтвердила інформацію.

За її словами, 3 листопада слідчий суддя продовжив Юрченку обов’язки, крім носіння електронного засобу контролю.

Чемерис додала, що запобіжний захід продовжили до 3 січня 2021 року.

 

Знати більше: Плюшки для "слуги народу". Що відомо про корупційний скандал з депутатом Юрченком

Передісторія

  • 13 вересня НАБУ викрило на хабарі неофіційного помічника депутата Олександра Юрченка з фракції "Слуга народу" Івана Фіщенка. Йому повідомили про підозру за ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 КК України.
  • 15 вересня НАБУ опублікувало відеоматеріали щодо передачі частини хабара спільникам нардепа від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Частина коштів була обіцяна самому нардепу. 
  • Генпрокурор Ірина Венедіктова спочатку з трибуни Ради заявила, що вручити підозру Юрченку неможливо, але 17 вересня таки підписала підозру нардепу і навіть клопотання про арешт для нього.
  • 17 вересня фракція "Слуга народу" виключила Юрченка зі своїх лав. 
  • 21 вересня суд арештував Юрченка із можливістю вийти під заставу у розмірі 3 млн 1656 грн, а 25 вересня за Юрченка внесли заставу.

Українська правда
Теми: корупціяВерховна РадаСлуга народускандалАнтикорупційний суд


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