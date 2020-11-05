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У Латвії радіо оштрафували через інтерв’ю з Жириновським

Четвер, 5 листопада 2020, 14:18

Латвійський медіарегулятор оштрафував радіо Baltkom на 8 тисяч євро за інтерв’ю з російським політиком Владіміром Жириновським, який висловлював думки, що загрожують нацбезпеці Латвії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.lv.

У передачі "Абонент доступний" політик висловлював сумніви в легітимності виходу Латвії зі складу Радянської Росії в 1920 році, заперечував окупацію Латвії і популяризував ідею створення Великої Росії, що повинно розцінюватися як загроза Латвії та іншим колишнім республікам СРСР.

Голова Національної ради з електронних ЗМІ (NEPLP) Івар Аболіньш пояснив, що такі висловлювання загрожують національній безпеці Латвії. На ЗМІ лежить відповідальність за вибір гостя і за реагування на антидержавні висловлювання.

У передачах не повинні звучати заклики, які загрожують державній безпеці та громадському правопорядку.

Оскільки компанія Baltkom radio сама формує програму і приймає рішення про запрошення гостей, у неї була можливість забезпечити дотримання закону, вважає NEPLP.

Враховуючи, що передачу слухало досить велике число людей, порушення радіокомпанії оцінюється як істотне.

Теми: ЛатвіяЖириновськийЗМІштрафи


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