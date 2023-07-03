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Латвія частково відновлює видачу віз росіянам, яку призупиняла під час заколоту

"Європейська правда"Понеділок, 3 липня 2023, 18:25

Латвія відновила обмежену видачу гуманітарних віз громадянам Росії, яку повністю зупиняла під час заколоту ПВК "Вагнер". 

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда". 

Оцінивши поточну ситуацію та проконсультувавшись із сусідами, МЗС Латвії відновило прийом заявок на отримання гуманітарних віз для громадян Росії у дипломатичних та консульських представництвах, повідомили у пресслужбі відомства.

Подавати заявки зможуть родичі громадян та резидентів Латвії, родичі громадян інших країн ЄС та Європейської економічної зони, а також тих, чия поїздка має гуманітарні причини – наприклад, у зв’язку із серйозною хворобою близької людини чи похоронами. Заявникам потрібно буде надати докази причини поїздки. 

Латвія тимчасово зупиняла видачу росіянам будь-яких віз з 24 червня у зв’язку із "походом на Москву" членів ПВК "Вагнера". 

Теми: ЛатвіявізиРосія
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