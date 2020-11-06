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НАБУ: Через КС призначення керівника бюро і його аудит будуть поза законом

П'ятниця, 6 листопада 2020, 08:57
НАБУ: Через КС призначення керівника бюро і його аудит будуть поза законом
Фото radiosvoboda.org

Національне антикорупційне бюро заявляє про необхідність негайного вирішення конституційної кризи, оскільки незабаром призначення керівника і незалежний аудит бюро будуть поза законом.

Джерело: сайт НАБУ

Дослівно: "Через визнання неконституційними повноважень президента, передбачених законом "Про НАБУ", менше ніж за 1,5 місяця поза правовим полем опиняться такі питання, як:

  • призначення та звільнення Директора Національного бюро,
  • здійснення незалежного аудиту інституції,
  • обрання і функціонування Ради громадського контролю при НАБУ".

Деталі: У бюро додали, що рішення КС, ухвалені впродовж 2019-2020 років, системно послаблювали інституційну спроможність органів, покликаних викривати корупцію, та звільняли від відповідальності осіб, причетних до завдання шкоди інтересам держави в особливо великих розмірах.

Зокрема, КС позбавив НАБУ права через суд анулювати кабальні для державних підприємств угоди, фактично декриміналізував незаконне збагачення, звільнив від відповідальності за неподання декларації.

У бюро підкреслили, що через такі рішення КС назавжди втрачено можливість відшкодувати мільярди збитків, завдані через корупцію.

У НАБУ переконані, що ситуація, що склалася, потребує негайного врегулювання, але розглядати її потрібно "в більш широкому контексті, ніж врегулювання правових засад функціонування Національного бюро".

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Передісторія: 

  • 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства, хоча конституційність ще низки положень вивчатиметься далі. Рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
  • У відповідь на рішення КС, зранку 30 жовтня під будівлею суду відбулась акція протесту: учасники кидали шини та палили фаєри. 
  • До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли кримінальне провадження щодо "захоплення державної влади суддями КС".
  • 3 листопада антикорупційний комітет парламенту підтримав законопроєкт спікера Дмитра Разумкова щодо відновлення електронного декларування в первинному вигляді.

Українська правда

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Теми: НАБУКС
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