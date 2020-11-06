НАБУ: Через КС призначення керівника бюро і його аудит будуть поза законом

Національне антикорупційне бюро заявляє про необхідність негайного вирішення конституційної кризи, оскільки незабаром призначення керівника і незалежний аудит бюро будуть поза законом.

Джерело: сайт НАБУ

Дослівно: "Через визнання неконституційними повноважень президента, передбачених законом "Про НАБУ", менше ніж за 1,5 місяця поза правовим полем опиняться такі питання, як:

призначення та звільнення Директора Національного бюро,

здійснення незалежного аудиту інституції,

обрання і функціонування Ради громадського контролю при НАБУ".

Деталі: У бюро додали, що рішення КС, ухвалені впродовж 2019-2020 років, системно послаблювали інституційну спроможність органів, покликаних викривати корупцію, та звільняли від відповідальності осіб, причетних до завдання шкоди інтересам держави в особливо великих розмірах.

Зокрема, КС позбавив НАБУ права через суд анулювати кабальні для державних підприємств угоди, фактично декриміналізував незаконне збагачення, звільнив від відповідальності за неподання декларації.

У бюро підкреслили, що через такі рішення КС назавжди втрачено можливість відшкодувати мільярди збитків, завдані через корупцію.

У НАБУ переконані, що ситуація, що склалася, потребує негайного врегулювання, але розглядати її потрібно "в більш широкому контексті, ніж врегулювання правових засад функціонування Національного бюро".

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