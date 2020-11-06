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В Раду замість Вакарчука зайшов новий депутат

П'ятниця, 6 листопада 2020, 10:26
В Раду замість Вакарчука зайшов новий депутат
Фото з Facebook Шараскіна

Український актор та режисер Андрій Шараскін склав присягу народного депутата – він зайшов до Верховної Ради від "Голосу" замість Святослава Вакарчука.

Джерело: засідання парламенту 6 листопада

Пряма мова: "Присягаю на вірність Україні, зобов’язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу. Присягаю,  додержуватись Конституції України та законів України, виконувати свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників".

Деталі: Шараскін також подав заяву про входження до складу депутатської фракції "Голос".

Довідково: Шараскін народився 20 вересня 1977 року, проживає у Тернополі. Закінчив Київський театральний інститут ім. Карпенка-Карого, є керівником ПП "Театральна компанія Андрія Шараскіна".

Він отримав позивний "Богема", перебуваючи на чолі однієї з бойових рот "Правого сектору", а також був одним із кіборгів Донецького аеропорту.

Що було раніше: 10 жовтня Центральна виборча комісія визнала Шараскіна депутатом Верховної Ради від "Голосу" замість Святослава Вакарчука.

Читати також: Здався без бою? Якою була політична кар'єра Вакарчука

Передісторія:

 

Ірина Балачук, УП
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