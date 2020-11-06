В Раду замість Вакарчука зайшов новий депутат
Український актор та режисер Андрій Шараскін склав присягу народного депутата – він зайшов до Верховної Ради від "Голосу" замість Святослава Вакарчука.
Джерело: засідання парламенту 6 листопада
Пряма мова: "Присягаю на вірність Україні, зобов’язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу. Присягаю, додержуватись Конституції України та законів України, виконувати свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників".
Деталі: Шараскін також подав заяву про входження до складу депутатської фракції "Голос".
Довідково: Шараскін народився 20 вересня 1977 року, проживає у Тернополі. Закінчив Київський театральний інститут ім. Карпенка-Карого, є керівником ПП "Театральна компанія Андрія Шараскіна".
Він отримав позивний "Богема", перебуваючи на чолі однієї з бойових рот "Правого сектору", а також був одним із кіборгів Донецького аеропорту.
Що було раніше: 10 жовтня Центральна виборча комісія визнала Шараскіна депутатом Верховної Ради від "Голосу" замість Святослава Вакарчука.
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Передісторія:
- В кінці березня Святослав Вакарчук відійшов від керівництва партії "Голос". Її очолила Кіра Рудик.
- 11 червня Вакарчук заявив, що складає мандат нардепа. Це відбулося вже вдруге в історії Вакарчука-нардепа.
- Нардепка від "Голосу" Інна Совсун запевнила, що Вакарчук залишається в партії та буде працювати на місцевих виборах.