В Раду замість Вакарчука зайшов новий депутат

Український актор та режисер Андрій Шараскін склав присягу народного депутата – він зайшов до Верховної Ради від "Голосу" замість Святослава Вакарчука.

Джерело: засідання парламенту 6 листопада

Пряма мова: "Присягаю на вірність Україні, зобов’язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу. Присягаю, додержуватись Конституції України та законів України, виконувати свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників".

Деталі: Шараскін також подав заяву про входження до складу депутатської фракції "Голос".

Довідково: Шараскін народився 20 вересня 1977 року, проживає у Тернополі. Закінчив Київський театральний інститут ім. Карпенка-Карого, є керівником ПП "Театральна компанія Андрія Шараскіна".

Він отримав позивний "Богема", перебуваючи на чолі однієї з бойових рот "Правого сектору", а також був одним із кіборгів Донецького аеропорту.

Що було раніше: 10 жовтня Центральна виборча комісія визнала Шараскіна депутатом Верховної Ради від "Голосу" замість Святослава Вакарчука.

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