Центральна виборча комісія 10 жовтня визнала українського актора та режисера Андрія Шараскіна депутатом Верховної Ради від "Голосу" замість Святослава Вакарчука.

Джерело: повідомлення ЦВК

Деталі: Комісія на суботньому засіданні визнала обрану народною депутаткою Аліну Свідерську, проте вона не набула депутатського мандата через те, що не подала до ЦВК необхідні документи.

Відтак, відповідно до закону, ЦВК визнала обраним народним депутатом України наступного за черговістю кандидата в нардепи у виборчому списку Політичної Партії "Голос" – Андрія Шараскіна.

Довідково: Шараскін народився 20 вересня 1977 року, проживає у Тернополі. Закінчив Київський театральний інститут ім. Карпенка-Карого, є керівником ПП "Театральна компанія Андрія Шараскіна".

Він отримав позивний "Богема", перебуваючи на чолі однієї з бойових рот "Правого сектору", а також був одним із кіборгів Донецького аеропорту.

Що було раніше: У липні відбулося засідання ЦВК, під час якого Комісія визнала обраною народною депутаткою в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Аліну Свідерську.

Читати також: Здався без бою? Якою була політична кар'єра Вакарчука

Передісторія: