Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

ЦВК зареєструвала "кіборга" Шараскіна нардепом від "Голосу"

Субота, 10 жовтня 2020, 19:07
Андрій Шараскін, фото: ЧЕСНО

Центральна виборча комісія 10 жовтня зареєструвала українського актора та режисера Андрія Шараскіна депутатом Верховної Ради від "Голосу" замість Святослава Вакарчука, який пішов з парламенту.

Джерело: повідомлення ЦВК

Деталі: Комісія на суботньому засіданні визнала обрану народною депутаткою Аліну Свідерську, проте вона не набула депутатського мандата через те, що не подала до ЦВК необхідні документи.

Відтак, відповідно до закону, ЦВК визнала обраним народним депутатом України наступного за черговістю кандидата в нардепи у виборчому списку Політичної Партії "Голос" – Андрія Шараскіна.

Довідково: Шараскін народився 20 вересня 1977 року, проживає у Тернополі. Закінчив Київський театральний інститут ім. Карпенка-Карого, є керівником ПП "Театральна компанія Андрія Шараскіна".

Він отримав позивний "Богема", перебуваючи на чолі однієї з бойових рот "Правого сектору", а також був одним із кіборгів Донецького аеропорту.

Що було раніше: У липні відбулося засідання ЦВК, під час якого Комісія визнала обраною народною депутаткою в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Аліну Свідерську.

Читати також: Здався без бою? Якою була політична кар'єра Вакарчука

Передісторія:

Українська правда
Теми: ГолосвибориВерховна Рада


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відеоБілоруських політв'язнів тимчасово випустили з камер для зустрічі з Лукашенком

фотоУкраїнські бійці провели спільні з Британією військові навчання на есмінці

фотоПівнічна Корея показала нову міжконтинентальну балістичну ракету

Шкарлет просить перевести дітей на дистанційне навчання на 2 тижні

Вірменія і Азербайджан звинуватили один одного у зриві перемир'я

Приватні лабораторії не тестуватимуть безкоштовно людей з вулиці – Степанов

Усі новини...
Голос
До Ради від "Голосу" зайде "кіборг" Шараскін, Свідерська передумала
Між "слугами" і "гетьманами". Які ідеології сповідують українські партії
Вирішальний голос – у Києві
Останні новини
20:23
фотоУ Києві проходить акція "Нагадай про кожного" на підтримку бранців Кремля
19:56
фото, відеоБілоруських політв'язнів тимчасово випустили з камер для зустрічі з Лукашенком
19:26
Коронавірус у Нідерландах: понад 6500 заражень, уряд готує нові обмеження
19:07
ЦВК визнала "кіборга" Шараскіна нардепом від "Голосу"
18:47
Стали відомі найпопулярніші автобусні маршрути
18:31
У Криму – черговий рекорд по кількості заражень коронавірусом
18:24
анонсКращі українські вина: дегустація на Закарпатті 20-22 жовтня
17:48
Берлін закликав Баку і Єреван шукати тривале вирішення конфлікту довкола Карабаху
17:27
фотоУкраїнські бійці провели спільні з Британією військові навчання на есмінці
17:03
Протести у Білорусі: Чехія прийняла на лікування десятки постраждалих мітингувальників
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!