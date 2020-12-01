КС планує поновити роботу
У Конституційному суді України, який не збирався вже майже місяць, планують провести наступного тижня три засідання – 8-го, 9-го та 10-го грудня
Джерело: сайт КС, керівник управління комунікацій КС та міжнародного співробітництва Мар'яна Гайовська в коментарі "Українській правді"
Деталі: Останнє засідання Конституційного суду відбулося 5 листопада.
9 листопада Велика палата КС відклала розгляд питання про тлумачення норм Конституції про землю як основне національне багатство через відсутність кворуму. За даними джерел, 4 суддів КС, які не голосували за скандальне рішення щодо антикорупційного законодавства, відмовилися брати участь у слуханнях Великої палати суду.
Потім КС не збирався нібито через те, що у декількох суддів діагностували або підозрювали COVID-19.
Зараз речниця КС не змогла розповісти УП, чи одужали судді КС, але підтвердила, що засідання плануються і вже затверджено порядок денний.
На 8-ме й 10-те грудня заплановано засідання Великої палати КС, а на 9 грудня – засідання Першого сенату Конституційного суду (тобто семи суддів із п'ятнадцяти чинних).
Зокрема, 8 грудня судді КС планують:
- Продовжити (закрито) розгляд справи за конституційним поданням 142 народних депутатів щодо офіційного тлумачення положення 4 абзацу преамбули Конституції про "гідні умови життя": які умови життя людини слід вважати гідними, що є їхнім показником.
- Розглянути питання щодо відкриття конституційного провадження за поданням 47 народних депутатів щодо відповідності Конституції окремих положень Кримінального процесуального кодексу України, що стосуються спецконфіскації.
- Розглянути питання про подовження строку постановлення колегіями суддів Першого та Другого сенатів КС ухвал про відкриття або про відмову у відкритті конституційного провадження у справах за конституційними скаргами та конституційним поданням.