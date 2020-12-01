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КС планує поновити роботу 

Вівторок, 1 грудня 2020, 13:48
КС планує поновити роботу 

У Конституційному суді України, який не збирався вже майже місяць, планують провести наступного тижня три засідання – 8-го, 9-го та 10-го грудня

Джерело: сайт КС, керівник управління комунікацій КС та міжнародного співробітництва Мар'яна Гайовська в коментарі "Українській правді"

Деталі: Останнє засідання Конституційного суду відбулося 5 листопада. 

9 листопада Велика палата КС відклала розгляд питання про тлумачення норм Конституції про землю як основне національне багатство через відсутність кворуму. За даними джерел, 4 суддів КС, які не голосували за скандальне рішення щодо антикорупційного законодавства, відмовилися брати участь у слуханнях Великої палати суду.

Потім КС не збирався нібито через те, що у декількох суддів діагностували або підозрювали COVID-19.

Зараз речниця КС не змогла розповісти УП, чи одужали судді КС, але підтвердила, що засідання плануються і вже затверджено порядок денний.

На 8-ме й 10-те грудня заплановано засідання Великої палати КС, а на 9 грудня – засідання Першого сенату Конституційного суду (тобто семи суддів із п'ятнадцяти чинних). 

Зокрема, 8 грудня судді КС планують:

  1. Продовжити (закрито) розгляд справи за конституційним поданням 142 народних депутатів щодо офіційного тлумачення положення 4 абзацу преамбули Конституції про "гідні умови життя": які умови життя людини слід вважати гідними, що є їхнім показником.
  2. Розглянути питання щодо відкриття конституційного провадження за поданням 47 народних депутатів щодо відповідності Конституції окремих положень Кримінального процесуального кодексу України, що стосуються спецконфіскації.
  3. Розглянути питання про подовження строку постановлення колегіями суддів Першого та Другого сенатів КС ухвал про відкриття або про відмову у відкритті конституційного провадження у справах за конституційними скаргами та конституційним поданням.

Олена Рощенко, УП
Теми: КС
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