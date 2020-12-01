КС планує поновити роботу 

У Конституційному суді України, який не збирався вже майже місяць, планують провести наступного тижня три засідання – 8-го, 9-го та 10-го грудня

Джерело: сайт КС, керівник управління комунікацій КС та міжнародного співробітництва Мар'яна Гайовська в коментарі "Українській правді"

Деталі: Останнє засідання Конституційного суду відбулося 5 листопада.

9 листопада Велика палата КС відклала розгляд питання про тлумачення норм Конституції про землю як основне національне багатство через відсутність кворуму. За даними джерел, 4 суддів КС, які не голосували за скандальне рішення щодо антикорупційного законодавства, відмовилися брати участь у слуханнях Великої палати суду.

Потім КС не збирався нібито через те, що у декількох суддів діагностували або підозрювали COVID-19.

Зараз речниця КС не змогла розповісти УП, чи одужали судді КС, але підтвердила, що засідання плануються і вже затверджено порядок денний.

На 8-ме й 10-те грудня заплановано засідання Великої палати КС, а на 9 грудня – засідання Першого сенату Конституційного суду (тобто семи суддів із п'ятнадцяти чинних).

Зокрема, 8 грудня судді КС планують: