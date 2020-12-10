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Міноборони про Бутусова: Немає вакансій, які відповідають рівню його амбіцій

Четвер, 10 грудня 2020, 16:33
Міноборони про Бутусова: Немає вакансій, які відповідають рівню його амбіцій

Міністерство оборони заявило, що кадрові служби поспілкувалися з журналістом Юрієм Бутусовим, але нібито не знайшли вакансій для нього, які б влаштували усіх.

Джерело: пресслужба Міноборони, Бутусов у Facebook

Дослівно: "За результатами розмови з шановним журналістом сьогодні, кадрові служби змушені повідомити про відсутність вакансій, відповідних рівню його амбіцій, котрі наразі перевищують його рівень необхідних компетенцій.

Призначення на посади в Міноборони здійснюється відповідно до законів України і ця процедура не може бути переглянута.

Порядок призначення на посади не передбачає винятків ані для людей, які вважають, що міністр оборони може призначати "міністра оборони", ані для авторів чудесних "програм", в яких поради космічного масштабу межують з космічного масштабу некомпетентністю, ані для людей з "комплексом Наполеона".

Деталі: Сам Бутусов перед співбесідою написав у Facebook, вимагаючи зустріч з міністром оборони, забезпечити присутність ЗМІ, щоб ті були "гарантами серйозності намірів Андрія Тарана надати мені керівну посаду в Міноборони", а також вести пряму трансляцію співбесіди у Facebook.

Сам журналіст очікував отримати статус заступника міністрів і доступ до справи "вагнерівців".

Що було раніше: 8 грудня Міністерство оборони запропонувало роботу журналісту Юрію Бутусову, який критикує роботу відомства.

Того ж дня Бутусов заявив, що згоден працювати в Міністерстві оборони, чекає зустрічі з міністром чи президентом і має програму дій.

9 грудня пізно увечері Міноборони опублікувало заяву, в якій запросило Бутусова на співбесіду і обіцяло пояснити різницю "різницю між Міноборони та Генштабом".

Українська правда

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Теми: Міноборони
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