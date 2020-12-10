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Минобороны о Бутусове: Нет вакансий, соответствующих уровню его амбиций

Четверг, 10 декабря 2020, 16:33
Минобороны о Бутусове: Нет вакансий, соответствующих уровню его амбиций

Министерство обороны заявило, что кадровые службы пообщались с журналистом Юрием Бутусовым, но якобы не нашли вакансий для него, которые устроили бы всех.

Источник: пресс-служба Минобороны, Бутусов в Facebook

Дословно: "По результатам беседы с уважаемым журналистом сегодня, кадровые службы вынуждены сообщить об отсутствии вакансий, соответствующих уровню его амбиций, которые сейчас превышают его уровень необходимых компетенций.

Назначение на должности в Минобороны осуществляется в соответствии с законами Украины, и эта процедура не может быть пересмотрена.

Порядок назначения на должности не предусматривает исключений ни для людей, которые считают, что министр обороны может назначать "министра обороны", ни для авторов чудесных "программ", в которых советы космического масштаба граничат с космического масштаба некомпетентностью, ни для людей с "комплексом Наполеона".

Детали: Сам Бутусов перед собеседованием написал в Facebook, требуя приема у министра обороны, обеспечить присутствие СМИ, чтобы те были "гарантами серьезности намерений Андрея Тарана предоставить мне руководящую должность в Минобороны", а также вести прямую трансляцию собеседования в Facebook.

Сам журналист ожидал получить статус заместителя министра и доступ к делу "вагнеровцев".

Что было раньше: Министерство обороны предложило работу журналисту Юрию Бутусову, который критикует работу ведомства.

Позже Бутусов написал в Facebook, что принимает предложение Минобороны, ждет приглашения к министру или к президенту.

9 декабря поздно вечером Минобороны опубликовало заявление, в котором пригласило Бутусова на собеседование и обещало объяснить разницу "разницу между Минобороны и Генштабом".

Украинская правда
Темы: Минобороны
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