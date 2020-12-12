Ситник: Коломойський через депутатів тисне на НАБУ у справі Приватбанку

Директор НАБУ Артем Ситник заявляє, що бізнесмен Ігор Коломойський через підконтрольних йому нардепів намагається вплинути на розслідування справи Приватбанку.

Джерело: Ситник в інтерв'ю телеканалу "UA: Перший"



Пряма мова: "Вони (олігархи – ред.) не просто впливають, вони, на жаль, фактично керують окремими сегментами парламенту… Є у нас дві справи. Одна – це Приватбанк. Справа надскладна, але ми рухаємося по ній достатньо продуктивно. І, звісно, певний олігарх... ну це пан Коломойський, звичайно, що він, на жаль, постійно посилює вплив і свою присутність в парламенті через це через свої "рупори". І звичайно вони – тільки-но ми наближаємося – починають активізацію".

Деталі: Директор НАБУ уточнив, що це зокрема, відбувається руками нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського.

Ситник також додав, що нещодавно було засідання антикорупційного комітету, на якому слухали якісь справи щодо нього. За словами директора НАБУ, це ініціювали все ті ж депутати.

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