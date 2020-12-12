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Сытник: Коломойский через депутатов давит на НАБУ в деле Приватбанка

Суббота, 12 декабря 2020, 14:48
Сытник: Коломойский через депутатов давит на НАБУ в деле Приватбанка
Фото Liga.net

Директор НАБУ Артем Сытник заявляет, что бизнесмен Игорь Коломойский через подконтрольных ему нардепов пытается повлиять на расследование дела Приватбанка.

Источник: Сытник в интервью телеканалу "UA: Первый"

Прямая речь: "Они (олигархи – ред.) не просто влияют, они, к сожалению, фактически руководят отдельными сегментами парламента... Есть у нас два дела. Одно – это Приватбанк. Дело сложнейшее, но мы движемся по нему достаточно продуктивно. И, конечно, определенный олигарх... ну это господин Коломойский, конечно, что он, к сожалению, постоянно усиливает влияние и свое присутствие в парламенте из-за этого через свои "рупоры". И конечно они – как только мы приближаемся – начинают активизацию".

Детали: Директор НАБУ уточнил, что это в частности, происходит руками нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского.

Сытник также добавил, что недавно было заседание антикоррупционного комитета, на котором слушали какие-то дела в отношении него. По словам директора НАБУ, это инициировали все те же депутаты.

Предыстория:

  • В ноябре 2019 года генпрокурор Руслан Рябошапка передал в НАБУ дело о выведении многомиллиардных средств из Приватбанка до его национализации.
  • Речь идет о расследовании того, как руководство банка по сговору с бывшими владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым нанесли государству ущерб на 116,8 млрд грн.
  • 4 марта Артем Сытник заявил, что дела Приватбанка находятся на финальной стадии и только отсутствие экспертиз откладывает на недалекое будущее принятие решений.
  • 1 мая Сытник заявил, что бюро движется к объявлению подозрений в деле Приватбанка.

Украинская правда

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Темы: НАБУСытникКоломойскийПриватбанк
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