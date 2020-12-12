Річниця затримань у справі Шеремета: під ОП влаштували "похорон правосуддя"

Під Офісом президента на вулиці Банковій у Києві у річницю затримань у справі вбивства журналіста Павла Шеремета проходить акція під назвою "Похорон правосуддя".

Джерело: Укрінформ, Нацполіція

Деталі: Участь у заході беруть декілька сотень осіб. Біля ОП та на Банковій також є чимало автомобілів поліції та правоохоронців.

Активісти принесли труну білого кольору з надписом "Весна пройшла, невинних садять". Лунає сумна, траурна музика.

Також серед присутніх є дівчина, символічно переодягнута у Феміду у чорному одязі, із зав’язаними очима, яка тримає у руках Конституцію та терези, у яких з одного боку приклеєний телефон, як символ "телефонного права".

Активісти тримають у руках лампадки та вінки, які ставлять на труну.

Серед учасників заходу – представники Нацкопусу, волонтери, інші активісти.

Пізніше учасники акції запалили фаєри під МВС. Активісти тримали в руках фаєри чорного і білого кольорів. Вони скандували "Один за всіх і всіх за одного", "Свободу політв’язням", "Свободу Ріфмастеру", тощо.

Активісти під Міністерством внутрішніх справ перебували менше 5 хвилин, потім вони пішли під Офіс генпрокурора.

Тим часом у пресслужбі Нацполіції заявили, що правоохоронці не обмежують доступ громадян до Офісу президента під час масових заходів.

Дослівно поліція: "Правоохоронці стежать за правопорядком і проводять превентивні заходи. Перед Офісом президента облаштовані святкові локації, а також заплановані інші заходи.

Зважаючи на це, поліцейські посилили заходи безпеки. Поліція діалогу роз’яснює вимоги уряду щодо необхідності дотримання карантинних обмежень, також проводяться поверхневі перевірки. При цьому доступ громадян на територію не обмежений".

Що передувало: 10 грудня суд у справі вбивства журналіста Павла Шеремета продовжив запобіжні заходи всім трьом обвинуваченим: Андрія Антоненка залишили під вартою, Юлію Кузьменко – під цілодобовим домашнім арештом, Яну Дугарь – під заставою.

Передісторія:

Журналіст "Української правди" та "Радіо Вести" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.

12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.

Слідство вважає, що Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто разом із Антоненком.

25 серпня суд взявся за справу Шеремета і призначив розгляд із присяжними.

Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. Вони мають підтримку прихильників.

Знати більше: У справі Шеремета починається суд присяжних. Розповідаємо, як він працює в Україні

Вбивство Шеремета. Що відбувається зі справою, відкриті питання та відповіді

Робота над помилками і незняті питання. Що означає нова версія слідства у справі Шеремета