Годовщина задержаний по делу Шеремета: под ОП устроили "похороны правосудия"

Под Офисом президента на улице Банковой в Киеве в годовщину задержаний по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета проходит акция под названием "Похороны правосудия".

Источник: Укринформ, Нацполиция

Детали: Участие в мероприятии принимают несколько сотен человек. Возле ОП и на Банковой также немало автомобилей полиции и правоохранительных органов.

Активисты принесли гроб белого цвета с надписью "Весна прошла, невинных сажают". Раздается печальная, траурная музыка.

Также среди присутствующих есть девушка, символически переодетая в Фемиду в черной одежде, с завязанными глазами, которая держит в руках Конституцию и весы, в которых с одной стороны приклеен телефон, как символ "телефонного права".

Активисты держат в руках лампадки и венки, которые ставят на гроб.

Среди участников мероприятия – представители Нацкопуса, волонтеры, другие активисты.

Митингующие собираются идти под МВД и Офис генпрокурора.

Между тем в пресс-службе Нацполиции заявили, что правоохранители не ограничивают доступ граждан к Офису президента во время массовых мероприятий.

Дословно полиция: "Правоохранители следят за правопорядком и проводят превентивные меры. Перед Офисом президента оснащены праздничные локации, а также запланированы другие мероприятия.

С учетом этого, полицейские усилили меры безопасности. Полиция диалога разъясняет требования правительства о необходимости соблюдения карантина, также проводятся поверхностные проверки. При этом доступ граждан на территорию не ограничен".

Что предшествовало: 10 декабря суд по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета продолжил меры пресечения всем трем обвиняемым: Андрея Антоненко оставили под стражей, Юлию Кузьменко – под круглосуточным домашним арестом, Яну Дугарь – под залогом.

Предыстория:

Журналист "Украинской правды" и "Радио Вести" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.

Следствие заявляло, что Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко.

25 августа суд взялся за дело Шеремета и назначил рассмотрение с присяжными.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Они имеют поддержку сторонников.

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