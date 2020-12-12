Годовщина задержаний по делу Шеремета: под ОП устроили "похороны правосудия"
Под Офисом президента на улице Банковой в Киеве в годовщину задержаний по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета проходит акция под названием "Похороны правосудия".
Источник: Укринформ, Нацполиция
Детали: Участие в мероприятии принимают несколько сотен человек. Возле ОП и на Банковой также немало автомобилей полиции и правоохранительных органов.
Активисты принесли гроб белого цвета с надписью "Весна прошла, невинных сажают". Раздается печальная, траурная музыка.
Также среди присутствующих есть девушка, символически переодетая в Фемиду в черной одежде, с завязанными глазами, которая держит в руках Конституцию и весы, в которых с одной стороны приклеен телефон, как символ "телефонного права".
Активисты держат в руках лампадки и венки, которые ставят на гроб.
Среди участников мероприятия – представители Нацкопуса, волонтеры, другие активисты.
Митингующие собираются идти под МВД и Офис генпрокурора.
Между тем в пресс-службе Нацполиции заявили, что правоохранители не ограничивают доступ граждан к Офису президента во время массовых мероприятий.
Дословно полиция: "Правоохранители следят за правопорядком и проводят превентивные меры. Перед Офисом президента оснащены праздничные локации, а также запланированы другие мероприятия.
С учетом этого, полицейские усилили меры безопасности. Полиция диалога разъясняет требования правительства о необходимости соблюдения карантина, также проводятся поверхностные проверки. При этом доступ граждан на территорию не ограничен".
Что предшествовало: 10 декабря суд по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета продолжил меры пресечения всем трем обвиняемым: Андрея Антоненко оставили под стражей, Юлию Кузьменко – под круглосуточным домашним арестом, Яну Дугарь – под залогом.
Предыстория:
- Журналист "Украинской правды" и "Радио Вести" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
- Следствие заявляло, что Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко.
- 25 августа суд взялся за дело Шеремета и назначил рассмотрение с присяжными.
- Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Они имеют поддержку сторонников.
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