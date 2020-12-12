Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Годовщина задержаний по делу Шеремета: под ОП устроили "похороны правосудия"

Суббота, 12 декабря 2020, 17:19
Годовщина задержаний по делу Шеремета: под ОП устроили похороны правосудия
Укринформ

Под Офисом президента на улице Банковой в Киеве в годовщину задержаний по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета проходит акция под названием "Похороны правосудия".

Источник: Укринформ, Нацполиция

 

Детали: Участие в мероприятии принимают несколько сотен человек. Возле ОП и на Банковой также немало автомобилей полиции и правоохранительных органов.

Активисты принесли гроб белого цвета с надписью "Весна прошла, невинных сажают". Раздается печальная, траурная музыка.

Также среди присутствующих есть девушка, символически переодетая в Фемиду в черной одежде, с завязанными глазами, которая держит в руках Конституцию и весы, в которых с одной стороны приклеен телефон, как символ "телефонного права".

 

Активисты держат в руках лампадки и венки, которые ставят на гроб.

Среди участников мероприятия – представители Нацкопуса, волонтеры, другие активисты.

 

Позже участники акции зажгли файеры под зданием МВД. Активисты держали в руках файеры черного и белого цветов. Они скандировали "Один за всех и всех за одного", "Свободу политзаключенным", "Свободу Рифмастеру" и т.д.

Активисты под Министерством внутренних дел находились менее 5 минут, затем они ушли под Офис генпрокурора.

Между тем в пресс-службе Нацполиции заявили, что правоохранители не ограничивают доступ граждан к Офису президента во время массовых мероприятий.

Дословно полиция: "Правоохранители следят за правопорядком и проводят превентивные меры. Перед Офисом президента оснащены праздничные локации, а также запланированы другие мероприятия.

С учетом этого, полицейские усилили меры безопасности. Полиция диалога разъясняет требования правительства о необходимости соблюдения карантина, также проводятся поверхностные проверки. При этом доступ граждан на территорию не ограничен".

Что предшествовало: 10 декабря суд по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета продолжил меры пресечения всем трем обвиняемым: Андрея Антоненко оставили под стражей, Юлию Кузьменко – под круглосуточным домашним арестом, Яну Дугарь – под залогом.

Предыстория:

  • Журналист "Украинской правды" и "Радио Вести" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
  • Следствие заявляло, что Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко.
  • 25 августа суд взялся за дело Шеремета и назначил рассмотрение с присяжными.
  • Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Они имеют поддержку сторонников.

Знать больше: По делу Шеремета начинается суд присяжных. Рассказываем, как он работает в Украине

Убийство Шеремета. Что происходит с делом, открытые вопросы и ответы

Работа над ошибками и неснятые вопросы. Что означает новая версия следствия по делу Шеремета

"Украинская правда" в Threads

Темы: Дело ШереметаОфис президентаакции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Дело Шеремета
Суд по делу убийства Шеремета спустя 3 года начинается с начала
6 лет после убийства Шеремета: во время войны суд остановился, все обвиняемые на свободе
Суд продлил ночной домашний арест Антоненко, но разрешил снять электронный браслет
Последние новости
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
Все новости...
Реклама: