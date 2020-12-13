Навального намагались повторно отруїти – Times

Агенти російської держбезпеки намагалися повторно отруїти російського опозиціонера Олексія Навального перед його відльотом до Берліна.

Джерело: Times з посиланням на анонімні джерела в західній розвідці

Дослівно видання Times: "Джерела в західній розвідці повідомили нам, що після невдалої спроби вбити його з першого разу ймовірні агенти держбезпеки спробували вбити завзятого критика президента Володимира Путіна другою дозою отрути, перш ніж його вдалося доставити в безпечне місці в Берліні".

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