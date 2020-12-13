Навального пытались повторно отравить – Times

Агенты российской госбезопасности пытались повторно отравить оппозиционера Алексея Навального перед его отлетом в Берлин.

Источник: Times со ссылкой на анонимные источники в разведке

Дословно: "Источники в западной разведке сообщили нам, что после неудачной попытки убить его с первого раза вероятные агенты госбезопасности попытались убить самого яростного критика президента Владимира Путина второй дозой яда, прежде чем его удалось доставить в безопасное место в Берлине".

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Предыстория: