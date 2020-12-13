Комунальники готуються до погіршення погоди у Києві

У Києві в понеділок прогнозується ожеледиця, у зв'язку з чим буде посилено роботу комунальних служб.

Джерело: КМДА

Дослівно: "До кінця доби 13 грудня та протягом 14 грудня у столиці ожеледь, на дорогах ожеледиця, туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)".

"У зв’язку з очікуваним погіршенням погодних умов у столиці директор Департаменту міського благоустрою Олексій Кулеба доручив керівникам районів та комунальних служб терміново вжити заходів із очищення вулично-дорожньої мережі від ожеледиці".

Пряма мова Кулеби: "Ми посилимо роботу всіх комунальних служб вже зараз, щоб завтра вранці мешканці Києва безперешкодно та безпечно пересувались містом. Очільники районних державних адміністрацій, керуючих компаній, "Київавтодору" та "Зеленбуду" особисто організовують і контролюють дану роботу. Погодні умови надзвичайно мінливі і складні, однак ми повинні об’єднатися та працювати на випередження".

Деталі: Кулеба наголосив, що посадові особи підприємств, установ та організацій будуть нести особисту відповідальність за неналежне виконання своїх обов’язків. Зокрема, за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну або здоров’ю громадян, на власних та закріплених за ними територіях.

У КМДА нагадали, що відповідно до п. 7.5 та 8.3 Правил благоустрою м. Києва, балансоутримувачі зобов’язані дотримуватися відповідних технологій щодо забезпечення умов функціонування та утримання територій, закріплених за ними, в належному санітарно-технічному стані, зокрема, прибирати від снігу та ожеледі прилеглу на 10 м територію.

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