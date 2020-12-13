Комунальники готуються до погіршення погоди у Києві
У Києві в понеділок прогнозується ожеледиця, у зв'язку з чим буде посилено роботу комунальних служб.
Джерело: КМДА
Дослівно: "До кінця доби 13 грудня та протягом 14 грудня у столиці ожеледь, на дорогах ожеледиця, туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)".
"У зв’язку з очікуваним погіршенням погодних умов у столиці директор Департаменту міського благоустрою Олексій Кулеба доручив керівникам районів та комунальних служб терміново вжити заходів із очищення вулично-дорожньої мережі від ожеледиці".
Пряма мова Кулеби: "Ми посилимо роботу всіх комунальних служб вже зараз, щоб завтра вранці мешканці Києва безперешкодно та безпечно пересувались містом. Очільники районних державних адміністрацій, керуючих компаній, "Київавтодору" та "Зеленбуду" особисто організовують і контролюють дану роботу. Погодні умови надзвичайно мінливі і складні, однак ми повинні об’єднатися та працювати на випередження".
Деталі: Кулеба наголосив, що посадові особи підприємств, установ та організацій будуть нести особисту відповідальність за неналежне виконання своїх обов’язків. Зокрема, за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну або здоров’ю громадян, на власних та закріплених за ними територіях.
У КМДА нагадали, що відповідно до п. 7.5 та 8.3 Правил благоустрою м. Києва, балансоутримувачі зобов’язані дотримуватися відповідних технологій щодо забезпечення умов функціонування та утримання територій, закріплених за ними, в належному санітарно-технічному стані, зокрема, прибирати від снігу та ожеледі прилеглу на 10 м територію.
Передісторія:
- 10 грудня у столиці пройшов крижаний дощ, внаслідок чого утворилася ожеледиця.
- Через ожеледицю на злітно-посадкових смугах столичних аеропортів "Бориспіль" та "Жуляни" низка рейсів не приземлилися в Україні, а повернулися в точки вильоту.
- За добу 10 грудня у Києві 163 людини травмувалися через ожеледицю.
- 11 грудня У Києві громадський транспорт збився з графіка через негоду.
- 12 грудня мер Києва Віталій Кличко викликав до себе голів районів, своїх профільних заступників та керівників комунальних служб через погану ліквідацію наслідків негоди. Він повідомив, що за добу до травмпунктів звернулися більше тисячі киян.