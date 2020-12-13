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Коммунальщики готовятся к ухудшению погоды в Киеве

Воскресенье, 13 декабря 2020, 19:28
Коммунальщики готовятся к ухудшению погоды в Киеве
фото КГГА

В Киеве в понедельник прогнозируется гололедица, в связи с чем будет усилена работа коммунальных служб.

Источник: КГГА

Дословно: "До конца суток 13 декабря и в течение 14 декабря в столице гололед, на дорогах гололедица, туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)".

"В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий в столице директор Департамента городского благоустройства Алексей Кулеба поручил руководителям районов и коммунальных служб срочно принять меры по очистке улично-дорожной сети от гололеда".

Прямая речь Кулебы: "Мы усилим работу всех коммунальных служб уже сейчас, чтобы завтра утром жители Киева беспрепятственно и безопасно передвигались по городу. Руководители районных государственных администраций, управляющих компаний, "Киевавтодора" и "Зеленстроя" лично организуют и контролируют данную работу. Погодные условия очень изменчивые и сложные, но мы должны объединиться и работать на опережение".

Детали: Кулеба отметил, что должностные лица предприятий, учреждений и организаций будут нести личную ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. В частности, за действия или бездействие, которые привели к нанесению ущерба имуществу или здоровью граждан, на собственных и закрепленных за ними территориях.

В КГГА напомнили, что в соответствии с п. 7.5 и 8.3 Правил благоустройства г. Киева, балансодержатели обязаны соблюдать соответствующие технологии по обеспечению условий функционирования и содержания территорий, закрепленных за ними, в надлежащем санитарно-техническом состоянии, в частности, убирать от снега и гололеда прилегающую на 10 м территорию.

Предыстория:

  • 10 декабря в столице прошел ледяной дождь, в результате чего образовалась гололедица.
  • Из-за гололеда на взлетно-посадочных полосах столичных аэропортов "Борисполь" и "Жуляны" ряд рейсов не приземлились в Украине, а вернулись в точки вылета.
  • За сутки 10 декабря в Киеве 163 человека травмировались из-за гололеда.
  • 11 декабря в Киеве общественный транспорт сбился с графика из-за непогоды.
  • 12 декабря мэр Киева Виталий Кличко вызвал к себе глав районов, своих профильных заместителей и руководителей коммунальных служб из-за плохой ликвидации последствий непогоды. Он сообщил, что за сутки в травмпункты обратились более тысячи киевлян.

Украинская правда
Темы: Киевпогода
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