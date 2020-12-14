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"Динамо" й "Шахтар" дізналися суперників в 1/16 Ліги Європи

Понеділок, 14 грудня 2020, 13:49
Динамо й Шахтар дізналися суперників в 1/16 Ліги Європи

У Лізі Європи київське "Динамо" зіграє з бельгійським "Брюґґе", а донецький "Шахтар" з ізраїльским "Маккабі".

Джерело: Жеребкування у штаб-квартирі УЄФА у Ньйоні

Деталі: Поєдинки 1/16 фіналу Ліги Європи пройдуть 18 та 25 лютого. Перший матч "біло-сині" проведуть удома, "гірники" - на виїзді.

Усі пари 1/16 фіналу:

"Вольфсберг" (Австрія) - "Тоттенхем" (Англія)

"Динамо" Київ (Україна) - Брюгге (Бельгія)

"Реал Сосьєдад" (Іспанія) - "Манчестер Юнайтед" (Англія)

"Бенфіка" (Португалія) - "Арсенал" (Англія)

"Црвена Звезда" (Сербія) - "Мілан" (Італія)

"Антверпен" (Бельгія) - "Рейнджерс" (Шотландія)

"Славія Прага" (Чехія) - "Лестер Сіті" (Англія)

"Зальцбург" (Австрія) - "Вільяреал" (Іспанія)

"Брага" (Португалія) - "Рома" (Італія)

"Краснодар" (Росія) - "Динамо" Загреб (Хорватія)

"Янг Бойз" (Швейцарія) - "Леверкузен" (Німеччина)

"Мольде" (Норвегія) - "Хоффенхайм" (Німеччина)

"Гранадам (Іспанія) - "Наполі" (Італія)

"Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль) - Шахтар (Україна)

"Лілль" (Франція) - "Аякс" (Нідерланди)

"Олімпіакос" (Греція) - "ПСВ" (Нідерланди)

 

Що передувало: "Динамо" посіло третє місце в групі Ліги чемпіонів 20/21, де разом із киянами виступали "Барселона", "Ювентус" та "Ференцварош".

"Шахтар" у групі з "Реалом, "Боруссією Менхенгладбах" та "Інтером" теж фінішував третім.

Нагадаємо: Київське "Динамо" не пройшло кваліфікацію Ліги чемпіонів 19/20, програвши бельгійському "Брюґґе" за сумою двох матчів.

Українська правда

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Теми: футбол
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