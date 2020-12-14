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"Динамо" и "Шахтер" узнали соперников по 1/16 Лиги Европы

Понедельник, 14 декабря 2020, 14:49

В Лиге Европы киевское "Динамо" сыграет с бельгийским "Брюгге", а донецкий "Шахтер" с израильским "Маккаби".

Источник: Жеребьевка в штаб-квартире УЕФА в Ньоне

Детали: Поединки 1/16 финала Лиги Европы пройдут 18 и 25 февраля. Первый матч "бело-синие" проведут дома, "горняки" - на выезде.

Напомним: Киевское "Динамо" не прошло квалификацию Лиги чемпионов 19/20, уступив бельгийскому "Брюгге" по сумме двух матчей.

Украинская правда
Темы: футбол


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