"Динамо" и "Шахтер" узнали соперников по 1/16 Лиги Европы
В Лиге Европы киевское "Динамо" сыграет с бельгийским "Брюгге", а донецкий "Шахтер" с израильским "Маккаби".
Источник: Жеребьевка в штаб-квартире УЕФА в Ньоне
Детали: Поединки 1/16 финала Лиги Европы пройдут 18 и 25 февраля. Первый матч "бело-синие" проведут дома, "горняки" - на выезде.
Все пары 1/16 финала:
"Вольфсберг" (Австрия) - "Тоттенхэм" (Англия)
"Динамо" Киев (Украина) - Брюгге (Бельгия)
"Реал Сосьедад" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)
"Бенфика" (Португалия) - "Арсенал" (Англия)
"Црвена Звезда" (Сербия) - "Милан" (Италия)
"Антверпен" (Бельгия) - "Рейнджерс" (Шотландия)
"Славия" (Чехия) - "Лестер Сити" (Англия)
"Зальцбург" (Австрия) - "Вильярреал" (Испания)
"Брага" (Португалия) - "Рома" (Италия)
"Краснодар" (Россия) - "Динамо" Загреб (Хорватия)
"Янг Бойз" (Швейцария) - "Леверкузен" (Германия)
"Мольде" (Норвегия) - "Хоффенхайм" (Германия)
"Гранада (Испания) - "Наполи" (Италия)
"Маккаби" Тель-Авив (Израиль) - Шахтер (Украина)
"Лилль" (Франция) - "Аякс" (Нидерланды)
"Олимпиакос" (Греция) - "ПСВ" (Нидерланды)
Что предшествовало: "Динамо" заняло третье место в группе Лиги чемпионов 20/21, где вместе с киевлянами выступали "Барселона", "Ювентус" и "Ференцварош".
"Шахтер" в группе с "Реалом, "Боруссией Менхенгладбах" и "Интером" тоже финишировал третьим.
Напомним: Киевское "Динамо" не прошло квалификацию Лиги чемпионов 19/20, уступив бельгийскому "Брюгге" по сумме двух матчей.