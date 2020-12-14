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Комітет Ради викликав Кравчука прозвітувати про "вибори на Донбасі"

Понеділок, 14 грудня 2020, 14:53
Комітет Ради викликав Кравчука прозвітувати про вибори на Донбасі

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади викликав на зустріч голову української делегації у тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі Леоніда Кравчука.  

Джерело: нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура, нардеп від "Голосу" Роман Лозинський у Facebook

Пряма мова Лозинського: "Леоніда Кравчука викликано на зустріч з Комітетом Ради... Аби почути роз'яснення про свій "план дій", в якому вибори на окупованому Донбасі планують провести вже в березні".

Деталі: Він заявив, що про дату зустрічі повідомить окремо. Інший член комітету нардеп Качура повідомив, що також на засіданні було схвалено законопроєкт про продовження закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської області.

Передісторія:

  • У вересні за результатами засідання комітет Верховної Ради з питань організації державної влади звернувся до президента Володимира Зеленського і рекомендував звільнити першого заступника голови делегації України у ТКГ Вітольда Фокіна.
  • 30 вересня Зеленський звільнив Фокіна з ТКГ.
  • Під час відеоконференції політичних радників лідерів держав "Нормандської четвірки" голова Офісу президента Андрій Єрмак запропонував ухвалити документ, так званий "План Кравчука", для ефективної роботи Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
  • Українська сторона підготувала для ТКГ "План спільних кроків" із пропозицією повного припинення конфлікту й демілітаризації окремих районів Донецької та Луганської областей на початку 2021 року, аби створити умови для проведення там місцевих виборів31 березня 2021 року.

Українська правда

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Теми: Верховна РадаКравчукДонбасвійнаРосія
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