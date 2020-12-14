Комітет Ради викликав Кравчука прозвітувати про "вибори на Донбасі"

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади викликав на зустріч голову української делегації у тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі Леоніда Кравчука.

Джерело: нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура, нардеп від "Голосу" Роман Лозинський у Facebook

Пряма мова Лозинського: "Леоніда Кравчука викликано на зустріч з Комітетом Ради... Аби почути роз'яснення про свій "план дій", в якому вибори на окупованому Донбасі планують провести вже в березні".

Деталі: Він заявив, що про дату зустрічі повідомить окремо. Інший член комітету нардеп Качура повідомив, що також на засіданні було схвалено законопроєкт про продовження закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської області.

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