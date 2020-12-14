Комитет Рады вызвал Кравчука отчитаться о "выборах в Донбассе"

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти вызвал на встречу главу украинской делегации в трехстороннем контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонида Кравчука.

Источник: нардеп от "Голоса" Роман Лозинский в Facebook

Прямая речь Лозинского: "Леонид Кравчук вызван на встречу с Комитетом Рады... Чтобы услышать разъяснения о своем "плане действий", в котором выборы на оккупированном Донбассе планируют провести уже в марте".

Детали: Он заявил, что о дате встречи сообщит отдельно. Другой член комитета нардеп Качура сообщил, что также на заседании был одобрен законопроект о продлении закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской области.

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