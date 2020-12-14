Комитет Рады вызвал Кравчука отчитаться о "выборах в Донбассе"
Понедельник, 14 декабря 2020, 14:53
Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти вызвал на встречу главу украинской делегации в трехстороннем контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонида Кравчука.
Источник: нардеп от "Голоса" Роман Лозинский в Facebook
Прямая речь Лозинского: "Леонид Кравчук вызван на встречу с Комитетом Рады... Чтобы услышать разъяснения о своем "плане действий", в котором выборы на оккупированном Донбассе планируют провести уже в марте".
Детали: Он заявил, что о дате встречи сообщит отдельно. Другой член комитета нардеп Качура сообщил, что также на заседании был одобрен законопроект о продлении закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской области.
Предыстория:
- В сентябре по результатам заседания комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти обратился к президенту Владимиру Зеленского и рекомендовал уволить первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Витольда Фокина.
- 30 сентября Зеленский уволил Фокина с ТКГ.
- Во время видеоконференции политических советников лидеров государств "Нормандской четверки" председатель Офиса президента Андрей Ермак предложил принять документ, так называемый "План Кравчука", для эффективной работы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.
- Украинская сторона подготовила для ТКГ "План совместных шагов" с предложением полного прекращения конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021, чтобы создать условия для проведения там местных виборов 31 марта 2021.
Украинская правда