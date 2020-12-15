Ситник прокоментував справу щодо "мільйонного хабаря" Гройсману

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що поки триває розслідування у справі "Укрбуду" і Нацгвардії в НАБУ перевіряють інформацію про можливий хабар колишньому прем'єру Володимиру Гройсману, але поки не можуть нічого коментувати.

Джерело: директор НАБУ Артем Ситник в інтерв’ю "zn.ua"

Пряма мова: "Ми ж ще нічого не говорили з цього приводу…

Інформаційна політика НАБУ полягає в тому, що ми робимо заяви, спираючись тільки на вже встановлені факти. Стовідсотково встановлений факт — справа про квартири Нацгвардії. У частині інших епізодів — триває розслідування".

Деталі: За словами Ситника, у рамках розслідування цього факту з низки напрямів проводилися обшуки. Зокрема, й у приміщенні у справі колишнього прем’єра.

Директор НАБУ додав, що експертизу з оцінки приміщення у справі Гройсмана ще не завершили, тому він не може "ні в позитивному, ні в негативному ключі коментувати цю справу".

Ситник заявив, що як тільки будуть стовідсоткові докази тієї або іншої версії, у НАБУ все прокоментують.

Водночас він додав, що для НАБУ не дуже добре, що інформація про обшуки і ймовірний хабар Гройсману просочилася у ЗМІ.

Що було раніше: У мережу злили ухвалу Вищого антикорупційного суду зі справи екснардепа-забудовника Максима Микитася з якої випливає, що за версією слідства НАБУ, експрем'єр-міністр Володимир Гройсман отримував хабар за призначення Олександра Лятамбора президентом державної корпорації "Укрбуд".

У Гройсмана інформацію заперечили і назвали брехнею.

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