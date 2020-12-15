Ситник прокоментував справу щодо "мільйонного хабаря" Гройсману
Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що поки триває розслідування у справі "Укрбуду" і Нацгвардії в НАБУ перевіряють інформацію про можливий хабар колишньому прем'єру Володимиру Гройсману, але поки не можуть нічого коментувати.
Джерело: директор НАБУ Артем Ситник в інтерв’ю "zn.ua"
Пряма мова: "Ми ж ще нічого не говорили з цього приводу…
Інформаційна політика НАБУ полягає в тому, що ми робимо заяви, спираючись тільки на вже встановлені факти. Стовідсотково встановлений факт — справа про квартири Нацгвардії. У частині інших епізодів — триває розслідування".
Деталі: За словами Ситника, у рамках розслідування цього факту з низки напрямів проводилися обшуки. Зокрема, й у приміщенні у справі колишнього прем’єра.
Директор НАБУ додав, що експертизу з оцінки приміщення у справі Гройсмана ще не завершили, тому він не може "ні в позитивному, ні в негативному ключі коментувати цю справу".
Ситник заявив, що як тільки будуть стовідсоткові докази тієї або іншої версії, у НАБУ все прокоментують.
Водночас він додав, що для НАБУ не дуже добре, що інформація про обшуки і ймовірний хабар Гройсману просочилася у ЗМІ.
Що було раніше: У мережу злили ухвалу Вищого антикорупційного суду зі справи екснардепа-забудовника Максима Микитася з якої випливає, що за версією слідства НАБУ, експрем'єр-міністр Володимир Гройсман отримував хабар за призначення Олександра Лятамбора президентом державної корпорації "Укрбуд".
У Гройсмана інформацію заперечили і назвали брехнею.
Нагадаємо:
- Підозрюваного у причетності до заволодіння майном Нацгвардії екснардепа та екс-власника будівельної корпорації "Укрбуд" Максима Микитася 2 грудня відпустили під цілодобовий домашній арешт, він пішов на співпрацю зі слідством.
- З 2017 року НАБУ розслідує можливі зловживання та розкрадання грошей під час будівництва житла для Нацгвардії. Будівництво вела компанія "Укрбуд" Микитася.