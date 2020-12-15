Сытник прокомментировал дело о "миллионной взятке" Гройсману

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что пока идет расследование относительно дела "Укрбуда" и Нацгвардии в НАБУ проверяют информацию о возможной взятке бывшему премьеру Владимиру Гройсману, но пока не могут ничего комментировать.

Источник: директор НАБУ Артем Сытник в интервью "zn.ua"

Прямая речь: "Мы же еще ничего не говорили по этому поводу...

Информационная политика НАБУ заключается в том, что мы делаем заявления, опираясь только на уже установленные факты. Полностью установленный факт - дело о квартирах Нацгвардии. В части других эпизодов - ведется расследование".

Детали: По словам Сытника, в рамках расследования этого факта по ряду направлений проводились обыски. В частности, и в помещении по делу бывшего премьера.

Директор НАБУ добавил, что экспертизу по оценке помещения в деле Гройсмана еще не завершили, поэтому он не может "ни в положительном, ни в отрицательном ключе комментировать это дело".

Сытник заявил, что как только будут стопроцентные доказательства той или иной версии, в НАБУ все прокомментируют.

При этом он добавил, что для НАБУ не очень хорошо, что информация об обысках и вероятной взятке Гройсману просочилась в СМИ.

Что было раньше: В сеть слили постановление Высшего антикоррупционного суда по делу экс-нардепа-застройщика Максима Микитася из которого следует, что по версии следствия НАБУ, экс-премьер-министр Владимир Гройсман получал взятку за назначение Александра Лятамбора президентом государственной корпорации "Укрбуд".

У Гройсмана информацию опровергли и назвали ложью.

Напомним: