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Сытник прокомментировал дело о "миллионной взятке" Гройсману

Вторник, 15 декабря 2020, 14:16

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что пока идет расследование относительно дела "Укрбуда" и Нацгвардии в НАБУ проверяют информацию о возможной взятке бывшему премьеру Владимиру Гройсману, но пока не могут ничего комментировать.

Источник: директор НАБУ Артем Сытник в интервью "zn.ua"

Прямая речь: "Мы же еще ничего не говорили по этому поводу...

Информационная политика НАБУ заключается в том, что мы делаем заявления, опираясь только на уже установленные факты. Полностью установленный факт - дело о квартирах Нацгвардии. В части других эпизодов - ведется расследование".

Детали: По словам Сытника, в рамках расследования этого факта по ряду направлений проводились обыски. В частности, и в помещении по делу бывшего премьера.

Директор НАБУ добавил, что экспертизу по оценке помещения в деле Гройсмана еще не завершили, поэтому он не может "ни в положительном, ни в отрицательном ключе комментировать это дело".

Сытник заявил, что как только будут стопроцентные доказательства той или иной версии, в НАБУ все прокомментируют.

При этом он добавил, что для НАБУ не очень хорошо, что информация об обысках и вероятной взятке Гройсману просочилась в СМИ.

Что было раньше: В сеть слили постановление Высшего антикоррупционного суда по делу экс-нардепа-застройщика Максима Микитася из которого следует, что по версии следствия НАБУ, экс-премьер-министр Владимир Гройсман получал взятку за назначение Александра Лятамбора президентом государственной корпорации "Укрбуд".

У Гройсмана информацию опровергли и назвали ложью.

Напомним:

  • Подозреваемого в причастности к завладению имуществом Нацгвардии экс-нардепа и экс-владельца строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася 2 декабря отпустили под круглосуточный домашний арест, он пошел на сотрудничество со следствием.
  • С 2017 года НАБУ расследует возможные злоупотребления и хищения денег при строительстве жилья для Нацгвардии. Строительство вела компания "Укрбуд" Микитася. 

Темы: СытникГройсманНАБУвзяткаМикитась


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