Голову Державної судової адміністрації звільнили

Вища рада правосуддя звільнила з посади голови Державної судової адміністрації України Зеновія Холоднюка за власним бажанням.

Джерело: Вища рада правосуддя

Деталі: Зазначається, що 21 жовтня 2020 року до ВРП надійшла заява Холоднюка про звільнення його із займаної посади за власним бажанням.

Дослівно: "…Вища рада правосуддя вирішила звільнити Холоднюка Зеновія Васильовича з посади Голови Державної судової адміністрації України за власним бажанням 30 жовтня 2020 року".

Що було раніше: Суддя Вищого антикорупційного суду Оксана Олійник задовольнила клопотання детектива НАБУ і відсторонила від посади голови Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка на 2 місяці.

Читайте також: Рука руку миє: чому троє членів ВРП не можуть розглядати відсторонення судді Вовка з ОАСК?

"Ти сумнівався у нашій політичній проституції?" Як нові плівки Вовка показали суддівську імперію влади

"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опублікувало записи "розмов суддів Окружного суду"

Передісторія: