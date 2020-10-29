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Голову Державної судової адміністрації звільнили

Четвер, 29 жовтня 2020, 20:10

Вища рада правосуддя звільнила з посади голови Державної судової адміністрації України Зеновія Холоднюка за власним бажанням.

Джерело: Вища рада правосуддя

Деталі: Зазначається, що 21 жовтня 2020 року до ВРП надійшла заява Холоднюка про звільнення його із займаної посади за власним бажанням.

Дослівно: "…Вища рада правосуддя вирішила звільнити Холоднюка Зеновія Васильовича з посади Голови Державної судової адміністрації України за власним бажанням 30 жовтня 2020 року".

Що було раніше: Суддя Вищого антикорупційного суду Оксана Олійник задовольнила клопотання детектива НАБУ і відсторонила від посади голови Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка на 2 місяці.

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Передісторія: 

  • НАБУ підозрює голову ОАСК Павла Вовка у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їх роботі.
  • Крім Вовка, підозрюваними є деякі його колеги та голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк.
  • 17 липня НАБУ презентувало 45-хвилинне відео про Вовка і ОАСК, де голова суду та суддя обговорювали, як будуть "владу захоплювати".   
  • Записи розмов, оприлюднені НАБУ, Павло Вовк назвав сфальсифікованими, і додав, що у відставку не збирається.

Українська правда


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