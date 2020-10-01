Антикорсуд відсторонив голову Державної судової адміністрації через змову з Вовком
Суддя Вищого антикорупційного суду Оксана Олійник задовольнила клопотання детектива НАБУ і відсторонила від посади голови Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка на 2 місяці.
Джерело: Telegram-канал Zero Corruption
Деталі: У "плівках Вовка" щодо зловживань в Окружному адміністративному суді Києва (ОАСК) Холоднюк грав не останню роль.
За даними слідства, голова Державної судової адміністрації (ДСА) активно задіяний у схемі суддів ОАСКу щодо захоплення влади.
Сам він намагався незаконно залишитися на посаді, попри конкурс на нового керіника ДСА. А судді Вовку він мав гарантувати лояльного члена до Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
Прокурор зачитав фрагменти розмов фігурантів плівок.
Дослівно: "Вовк: Второе, второй вопрос – скажи, пожалуйста, а так подвинулся вопрос по Зеновию (мається на увазі голова Холоднюк) с обращением в НАЗК?... Нам надо роз’яснення о наличии конфликта интересов в действиях ВРП и Пушкаря (мається на увазі переможець конкурсу на посаду голови ДСА - прим.) по организации конкурса. Чтоб сам конкурс к #бнуть этот.
Вовк: Омбудсмену и Холоднюку рекомендации дам я. Вам нужно будет только запустить процесс по Весельской и Щотке (члени ВККС)".
Інші подробиці: В озвучених прокурором розмовах є й інші персонажі. Наприклад, Вовк розповідає, що його "про щось попросить" колишній заступник голови Адміністрації президента-утікача Віктора Януковича Андрій Портнов.
Цьому передувало: Вища рада правосуддя відмовилася відстороняти Павла Вовка й ще 5 суддів ОАСКу у справі про спробу захоплення влади суддями.
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"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опублікувало записи "розмов суддів Окружного суду"
Передісторія:
- НАБУ підозрює голову ОАСК Павла Вовка у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їх роботі.
- Крім Вовка, підозрюваними є деякі його колеги та голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк.
- 17 липня НАБУ презентувало 45-хвилинне відео про Вовка і ОАСК, де голова суду та суддя обговорювали, як будуть "владу захоплювати".
- Записи розмов, оприлюднені НАБУ, Павло Вовк назвав сфальсифікованими, і додав, що у відставку не збирається.
- Окружний адмінсуд Києва відомий такими скандальними рішеннями як: про відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, про протиправність дій директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергія Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку".
- Правоохоронці також розслідували справу про втручання керівництва Окружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень.