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Антикорсуд відсторонив від посади голову Державної судової адміністрації

Четвер, 1 жовтня 2020, 10:48

Суддя Вищого антикорупційного суду Оксана Олійник задовольнила клопотання детектива НАБУ і відсторонила від посади голови Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка на 2 місяці.

Джерело: Telegram-канал Zero Corruption

Деталі: У інформації "плівок Вовка" щодо зловживань в Окружному адміністративному суді Києва (ОАСК) Холоднюк грав не останню роль.

За даними слідства, голова Державної судової адміністрації (ДСА) активно задіяний у схемі суддів ОАСКу щодо захоплення влади.

Сам він намагався незаконно залишитися на посаді, попри конкурс на нового керіника ДСА. А судді Вовку він мав гарантувати лояльного члена до Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Прокурор зачитав фрагменти розмов фігурантів плівок.

Дослівно: "Вовк: Второе, второй вопрос – скажи, пожалуйста, а так подвинулся вопрос по Зеновию (мається на увазі голова Холоднюк) с обращением в НАЗК?... Нам надо роз’яснення о наличии конфликта интересов в действиях ВРП и Пушкаря (мається на увазі переможець конкурсу на посаду голови ДСА - прим.) по организации конкурса. Чтоб сам конкурс к #бнуть этот.

Вовк: Омбудсмену і Холоднюку рекомендации дам я. Вам нужно будет только запустить процесс по Весельской и Щотке (члени ВККС)".

Інші подробиці: В озвучених прокурором розмовах є й інші персонажі. Наприклад, Вовк розповідає, що його "про щось попросить" колишній заступник голови Адміністрації президента-утікача Віктора Януковича Андрій Портнов.

Цьому передувало: Вища рада правосуддя відмовилася відстороняти суддів ОАСКу у справі про спробу захоплення влади суддями.

Теми: судПавло Вовк


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