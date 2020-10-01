Суддя Вищого антикорупційного суду Оксана Олійник задовольнила клопотання детектива НАБУ і відсторонила від посади голови Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка на 2 місяці.

Джерело: Telegram-канал Zero Corruption



Деталі: У інформації "плівок Вовка" щодо зловживань в Окружному адміністративному суді Києва (ОАСК) Холоднюк грав не останню роль.



За даними слідства, голова Державної судової адміністрації (ДСА) активно задіяний у схемі суддів ОАСКу щодо захоплення влади.

Сам він намагався незаконно залишитися на посаді, попри конкурс на нового керіника ДСА. А судді Вовку він мав гарантувати лояльного члена до Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Прокурор зачитав фрагменти розмов фігурантів плівок.

Дослівно: "Вовк: Второе, второй вопрос – скажи, пожалуйста, а так подвинулся вопрос по Зеновию (мається на увазі голова Холоднюк) с обращением в НАЗК?... Нам надо роз’яснення о наличии конфликта интересов в действиях ВРП и Пушкаря (мається на увазі переможець конкурсу на посаду голови ДСА - прим.) по организации конкурса. Чтоб сам конкурс к #бнуть этот.



Вовк: Омбудсмену і Холоднюку рекомендации дам я. Вам нужно будет только запустить процесс по Весельской и Щотке (члени ВККС)".



Інші подробиці: В озвучених прокурором розмовах є й інші персонажі. Наприклад, Вовк розповідає, що його "про щось попросить" колишній заступник голови Адміністрації президента-утікача Віктора Януковича Андрій Портнов.



Цьому передувало: Вища рада правосуддя відмовилася відстороняти суддів ОАСКу у справі про спробу захоплення влади суддями.



