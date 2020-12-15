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Ермак и Шмыгаль стали главами комитета по развитию заповедника "Бабий Яр"

Вторник, 15 декабря 2020, 18:45

Президент Владимир Зеленский подписал указ "О мероприятиях в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра и дополнительных мерах по дальнейшему развитию Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

Источник: пресс-служба Зеленского

Детали: Премьер-министра Дениса Шмыгаля и руководителя Офиса президента Андрея Ермака определили сопредседателями Организационного комитета по вопросам перспективного развития Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", а также утвержден новый состав Организационного комитета.

Президент поддержал инициативу общественности, благотворителей о создании в Киеве (урочище Бабий Яр) Мемориала Холокоста "Бабий Яр".

Правительство должно утвердить план мероприятий в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра, предусмотрев решения неотложных вопросов развития Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", в частности установление композиционных элементов Аллее Праведников, расширение зон охраны заповедника и завершение обустройства мемориального музея памяти "памяти жертв трагедии Бабьего Яра в здании по улице Ильенко в Киеве и др.

Кроме того, Кабмин должен предусмотреть проведение траурных мероприятий и организации международной научной конференции (веб-конференции), посвященной годовщине трагедии Бабьего Яра, осуществления поисковой работы по погибших в Бабьем Яру, увековечения памяти о них.

Предыстория:

  • Глава наблюдательного совета мемориального центра "Бабий Яр" Натан Щаранскийпризывал президента Владимира Зеленского и украинские органы власти делегировать своего представителя в наблюдательный совет.
  • Министр культуры Александр Ткаченкосообщил, что государственный мемориал "Бабий Яр" будет открыт в 2021 году. Так он отреагировал на обсуждение создания проекта "Бабьего Яра" под руководством Ильи Хржановского.
  • 29 июля Зеленский провел видеоконференцию с членами наблюдательного совета фонда "Мемориал Холокоста "Бабий Яр", во время которой поддержал строительство этого мемориала в Киеве.

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Украинская правда
Темы: ЗеленскийуказыБабий ЯрАндрей ЕрмакШмыгаль


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