Мін’юст: Деякі положення закону про НАБУ втратили чинність, але Ситник – законний директор

Артем Ситник залишається повноцінним і законним директором Національного антикорупційного бюро, попри те, що 16 грудня втратили чинність положення закону про НАБУ щодо призначення його керівника.

Джерело: міністр юстиції Денис Малюська у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні втрачають чинність окремі положення закону про НАБУ, визнані неконституційними рішенням КСУ від 16.09.2020. Внаслідок рішення КСУ зараз не існує процедури призначення директора НАБУ.

У коротко- і середньостроковій перспективі це не критично і не надто важливо, адже підстав для звільнення директора НАБУ (Ситника) та, відповідно, обрання нового директора, немає, а тому застосовувати процедуру обрання нового директора нам немає потреби".

Деталі: Малюська нагадав, що процедура призначення директора НАБУ знадобиться аж у 2022 році.

Він також пояснив, що рішення КСУ, яке набрало чинності, жодним чином не змінило статус Ситника як директора НАБУ або ж статус самого НАБУ – бюро продовжує повноцінно працювати та виконувати свої функції.

Малюська додав, що, попри те, що обрання директора НАБУ дійсно було визнано неконституційним, Ситник залишається законним директором бюро, оскільки рішення КСУ не мають зворотної сили (тому на момент призначення Артема Ситника директором НАБУ таке призначення було цілком законним), а законодавство не встановлює можливості звільнення директора НАБУ у випадку неконституційності указу про його призначення.

Наразі у планах Мін’юсту:

повернути президенту повноваження призначати та звільняти директора НАБУ. Це можна зробити лише, внісши зміни у Конституцію. За словами Малюськи, проект таких змін зараз обговорюють нардепи.

на перехідний період (до набрання чинності змінами у Конституцію) врегулювати окремі процедури функціонування НАБУ, які не стосуються призначення директора НАБУ, окремим законопроєктом. Такий законопроєкт уряд уже підготував і зареєстрував за №4437. Очікують, що Верховна Рада розгляне його цієї зими.

Малюська пояснив, що відповідно до такого плану чинний директор НАБУ продовжить працювати і виконувати свої функції до дня обрання нового директора НАБУ за новою процедурою (після змін у Конституцію та закон про НАБУ), або спливу строку свого призначення – 16 квітня 2022 року (у цьому випадку його повноваження перейдуть до відповідного заступника).

Міністр юстиції також нагадав, що директор НАБУ може бути звільнений раніше строку лише у випадку виникнення підстав, визначених частиною 4 статті 6 закону про НАБУ (звільнення за власним бажанням, призначення на іншу посаду, набуття громадянства іншої держави і т.д.).

Але, за словами Малюськи, жодної з таких підстав зараз не існує.

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