Минюст: Некоторые положения закона о НАБУ утратили силу, но Сытник – законный директор

Артем Сытник остается полноценным и законным директором Национального антикоррупционного бюро, несмотря на то, что 16 декабря утратили силу положения закона о НАБУ относительно назначения его руководителя.

Источник: министр юстиции Денис Малюська в Facebook

Прямая речь: "Сегодня теряют силу отдельные положения закона о НАБУ, признанные неконституционными решением КСУ от 16.09.2020. В результате решения КСУ сейчас не существует процедуры назначения директора НАБУ.

В кратко- и среднесрочной перспективе это не критично и не слишком важно, ведь оснований для увольнения директора НАБУ (Сытника) и, соответственно, избрания нового директора, нет, а потому применять процедуру избрания нового директора нам нет нужды".

Детали: Малюська напомнил, что процедура назначения директора НАБУ понадобится только в 2022 году.

Он также пояснил, что решение КСУ, которое вступило в силу, никоим образом не изменило статус Сытника как директора НАБУ или статус самого НАБУ – бюро продолжает полноценно работать и выполнять свои функции.

Малюська добавил, что, несмотря на то, что избрание директора НАБУ действительно было признано неконституционным, Сытник остается законным директором бюро, поскольку решение КСУ не имеют обратной силы (поэтому на момент назначения Артема Сытника директором НАБУ такое назначение было вполне законным), а законодательство не устанавливает возможности увольнения директора НАБУ в случае неконституционности указа о его назначении.

Сейчас у планах Минюста:

вернуть президенту полномочия назначать и увольнять директора НАБУ. Это можно сделать только, внеся изменения в Конституцию. По словам Малюськи, проект таких изменений сейчас обсуждают нардепы.

на переходный период (до вступления в силу изменений в Конституцию) урегулировать отдельные процедуры функционирования НАБУ, которые не касаются назначения директора НАБУ, отдельным законопроектом. Такой законопроект правительство уже подготовило и зарегистрировало за №4437. Ожидается, что Верховная Рада рассмотрит его этой зимой.

Малюська пояснил, что согласно такому плану, действующий директор НАБУ продолжит работать и выполнять свои функции до дня избрания нового директора НАБУ по новой процедуре (после изменений в Конституцию и закон о НАБУ), или истечения срока своего назначения – 16 апреля 2022 года (в этом случае его полномочия перейдут к соответствующему заместителю).

Министр юстиции также напомнил, что директор НАБУ может быть уволен раньше срока только в случае возникновения оснований, определенных частью 4 статьи 6 закона о НАБУ (увольнение по собственному желанию, назначение на другую должность, приобретение гражданства другого государства и т.д.).

Но, по словам Малюськи, ни одного из таких оснований сейчас не существует.

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