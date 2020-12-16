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Рада хоче призначити суддю КСУ всупереч висновку "Венеційки" – ЦПК

Середа, 16 грудня 2020, 16:45
Рада хоче призначити суддю КСУ всупереч висновку Венеційки – ЦПК

Центр протидії корупції повідомляє, що 16 грудня комітет Верховної Ради з питань правової політики "без будь-яких обговорень" дав зелене світло відбору судді Конституційного Суду за парламентською квотою.

Джерело: ЦПК

Дослівно: "Профільний комітет без будь-яких обговорень запропонованих кандидатів, майже одноголосно вирішив, що усі кандидати відповідають вимогам Конституції та закону про КСУ, та ініціював проведення щодо них спеціальної перевірки.

Такий формальний розгляд порушує вимоги Конституції, яка передбачає конкурсний відбір кандидатів та вимагає, аби суддя КСУ мав щонайменше 15 років юридичного стажу, високі моральні якості та був правником із визнаним рівнем компетентності. Члени комітету підтримали навіть кандидата від ОПЗЖ Юрія Павленка, який лише в 2013 році отримав юридичний диплом. 

Деталі: У Центрі зазначають, що рішення Комітету суперечить вимогам Конституції та останнім рекомендаціям Венеційської Комісії, яка наголосила на необхідності реформи процедури відбору суддів. 

На крісло судді КСУ претендують двоє чинних народних депутатів – Ольга Совгиря від "Слуги народу" та Юрій Павленко від ОПЗЖ. Також на крісло судді КСУ претендують Микола Сірий, запропонований "Європейською Солідарністю", кандидатка від "Батьківщини" Ольга Бондар-Петровська та Дмитро Журавльов – від депутатської групи "Довіра". 

Довідково: Для відбору суддів Венеційська комісія пропонує сформувати оцінювальну комісію, яка б включала міжнародних експертів з питань захисту прав людини (наприклад, колишніх голів чи суддів Європейського суду з прав людини) та представників громадянського суспільства (наприклад, з-поміж членів Громадської ради доброчесності). Ця комісія має перевіряти всіх кандидатів на посаду суддів КС, зокрема на відповідність високим моральним якостям та визнаному рівню компетентності, як цього вимагає Конституція. Президент, парламент і З’їзд суддів призначатимуть з числа тих, кого схвалить комісія. Як альтернатива, комісія може лише рекомендувати кандидатів на призначення.

Читайте також: Конституційний зуд: які шляхи виходу з кризи лишило рішення Венеційської комісії

Нагадаємо:

  • 6 листопада Верховна Рада не змогла заповнити вільну вакансію у Конституційному суді. На призначення судді не вистачило голосів. Вакантними у КС наразі залишаються 2 місця. 
  • 13 листопада Комітет з питань правової політики проголосував за оголошення нового конкурсу на вакантну посаду судді Конституційного суду.

"Українська правда" в Threads

Теми: КСВерховна Радакомітетисуд
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