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Рада хочет назначить судью КСУ вопреки заключению "Венецианки" – ЦПК

Среда, 16 декабря 2020, 17:45

Центр противодействия коррупции сообщает, что 16 декабря комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики "без каких-либо обсуждений" дал зеленый свет отбору судьи Конституционного Суда по парламентской квоте.

Источник: ЦПК

Дословно: "Профильный комитет без каких-либо обсуждений предложенных кандидатов, почти единогласно решил, что все кандидаты соответствуют требованиям Конституции и закона о КСУ, и инициировал проведение в отношении них специальной проверки.

Такое формальное рассмотрение нарушает требования Конституции, которая предусматривает конкурсный отбор кандидатов и требует, чтобы судья КСУ имел не менее 15 лет юридического стажа, высокие моральные качества и был юристом с признанным авторитетом. Члены комитета поддержали даже кандидата от ОПЗЖ Юрия Павленко, который только в 2013 году получил юридический диплом.

Детали: В Центре отмечают, что решение Комитета противоречит требованиям Конституции и последним рекомендациям Венецианской Комиссии, которая подчеркнула необходимость реформы процедуры отбора судей.

На кресло судьи КСУ претендуют двое действующих народных депутатов - Ольга Совгиря от "Слуги народа" и Юрий Павленко от ОПЗЖ. Также на кресло судьи КСУ претендуют Николай Сирый, предложенный "Европейской солидарностью", кандидат от "Батькивщины" Ольга Бондарь-Петровская и Дмитрий Журавлев - от депутатской группы "Довира".

Справка: Для отбора судей Венецианская комиссия предлагает сформировать оценочную комиссию, которая бы включала международных экспертов по вопросам защиты прав человека (например, бывших председателей или судей Европейского суда по правам человека) и представителей гражданского общества (например, из числа членов Общественного совета добродетели). Эта комиссия должна проверять всех кандидатов на должность судей КС, в частности на соответствие высоким моральным качествам и признанному уровню компетентности, как этого требует Конституция. Президент, парламент и Съезд судей будет назначать из числа тех, кого одобрит комиссия. В качестве альтернативы, комиссия может только рекомендовать кандидатов на назначение.

Читайте также: Конституционный зуд: какие пути выхода из кризиса оставило решение Венецианской комиссии

Напомним:

  • 6 ноября Верховная Рада не смогла заполнить свободную вакансию в Конституционном суде. На назначение судьи не хватило голосов. Вакантными в КС сейчас остаются 2 места.
  • 13 ноября комитет по вопросам правовой политики проголосовал за объявление нового конкурса на вакантную должность судьи Конституционного суда.

Темы: КСВерховная Радакомитетысуд


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