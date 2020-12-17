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Детективу НАБУ, який розслідував справу "рюкзаків Авакова" спалили машину

Четвер, 17 грудня 2020, 17:46

У Львові в ніч на 17 грудня детективу Національно антикорупційного бюро, який займався розслідуванням справи "рюкзаків Авакова", спалили автомобіль.

Джерело: Telegram-канал НАБУ, ЦПК

Деталі: У НАБУ повідомили, що вночі невідомі підпалили автівку детектива НАБУ у Львові.

У бюро не виключають, що підпал пов’язаний з професійною діяльністю детектива. Відзначається, що "Шкода Октавіа" 2012 р.в. - суттєво пошкоджена.

За цим фактом поліцейські внесли відомості до ЄРДР (ч.2 ст.347 КК України). Свідків, які мають інформацію про підпал, закликали звертатися до Шевченківського відділу поліції у Львівській області.

У ЦПК відзначили, що авто спалили співробітнику НАБУ, який займався справою "рюкзаків Авакова".

 

Тоді детективи з'ясували, що син міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександр міг організувати схему із розкрадання під час закупівлі рюкзаків для бійців АТО. Збитки оцінили у 14 млн грн.

Також у ЦПК назвали "цікавим збігом" те, що щодо 65-річної експертки, яка визначила збитки у справі "рюкзаків", відкрили кримінальну справу: "їй підкинули наркотики".

 

Крім того, щодо судді Віктора Фоміна, який видавав НАБУ дозволи на слідчі дії у справі "рюкзаків" також відкривали кримінальну справу через нібито наїзд на велосипедиста. ВРП відкривала щодо нього низку дисциплінарних справ.

 

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Передісторія:

Українська правда
Теми: НАБУАваковЛьвівавто


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