Детективу НАБУ, который расследовал дело "рюкзаков Авакова" сожгли машину
Во Львове в ночь на 17 декабря детектива Национально антикоррупционного бюро, которое занималось расследованием дела "рюкзаков Авакова", сожгли автомобиль.
Источник: Telegram-канал НАБУ, ЦПК
Детали: В НАБУ сообщили, что ночью неизвестные подожгли автомобиль детектива НАБУ во Львове.
В бюро не исключают, что поджог связан с профессиональной деятельностью детектива. Отмечается, что "Шкода Октавиа" 2012 г.в. - существенно повреждена.
По данному факту полицейские внесли сведения в ЕРДР (ч.2 ст.347 УК Украины). Свидетелей, которые имеют информацию о поджоге, призывали обращаться в Шевченковский отдел полиции во Львовской области.
В ЦПК отметили, что авто сожгли сотруднику НАБУ, который занимался делом "рюкзаков Авакова".
Тогда детективы выяснили, что сын министра внутренних дел Арсена Авакова Александр мог организовать схему по разворовыванию при закупке рюкзаков для бойцов АТО. Убытки оценили в 14 млн грн.
Также в ЦПК назвали "интересным совпадением" то, что оносительно 65-летней экспертки, которая определила ущерб по делу "рюкзаков", возбудили уголовное дело: "ей подбросили наркотики".
Кроме того, в отношении судьи Виктора Фомина, который выдавал НАБУ разрешения на следственные действия по делу "рюкзаков", также открывали уголовное дело за наезд на велосипедиста. ВСП открывала относительно него ряд дисциплинарных дел.
Читайте также: Дело сына Авакова. Все подробности и реакция в окружении министра и президента
Предыстория:
- В деле о растрате госсредств при закупке рюкзаков для Нацгвардии Министерством внутренних дел НАБУ осенью 2017 года задержало 3 человек: сына главы МВД Александра Авакова, экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и Владимира Литвина, который в 2014 году руководил ИТ-компанией "Turboseo".
- 5 апреля 2018 года правоохранители сообщили, что завершили досудебное расследование в отношении всех троих подозреваемых.
- Однако в июле 2018 года стал известно, что прокурор САП закрыл дело против сына Александра Авакова и Сергея Чеботаря.
- Третий фигурант дела так называемых "рюкзаков Аваков" о хищении средств Владимир Литвин решил взять вину на себя.
- 11 сентября 2018 суд утвердил соглашение о признании виновности между САП и Литвиным.