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Детективу НАБУ, который расследовал дело "рюкзаков Авакова" сожгли машину

Четверг, 17 декабря 2020, 17:46

Во Львове в ночь на 17 декабря детектива Национально антикоррупционного бюро, которое занималось расследованием дела "рюкзаков Авакова", сожгли автомобиль.

Источник: Telegram-канал НАБУ, ЦПК

Детали: В НАБУ сообщили, что ночью неизвестные подожгли автомобиль детектива НАБУ во Львове.

В бюро не исключают, что поджог связан с профессиональной деятельностью детектива. Отмечается, что "Шкода Октавиа" 2012 г.в. - существенно повреждена.

По данному факту полицейские внесли сведения в ЕРДР (ч.2 ст.347 УК Украины). Свидетелей, которые имеют информацию о поджоге, призывали обращаться в Шевченковский отдел полиции во Львовской области.

В ЦПК отметили, что авто сожгли сотруднику НАБУ, который занимался делом "рюкзаков Авакова".

 

Тогда детективы выяснили, что сын министра внутренних дел Арсена Авакова Александр мог организовать схему по разворовыванию при закупке рюкзаков для бойцов АТО. Убытки оценили в 14 млн грн.

Также в ЦПК назвали "интересным совпадением" то, что оносительно 65-летней экспертки, которая определила ущерб по делу "рюкзаков", возбудили уголовное дело: "ей подбросили наркотики".

 

Кроме того, в отношении судьи Виктора Фомина, который выдавал НАБУ разрешения на следственные действия по делу "рюкзаков", также открывали уголовное дело за наезд на велосипедиста. ВСП открывала относительно него ряд дисциплинарных дел.

 

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Предыстория:

Украинская правда
Темы: НАБУАваковЛьвовавто


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