Татарову подписали подозрение – источники

И.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову.

Источник: собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах, органах прокуратуры и Национальном антикоррупционном бюро

Прямая речь источника: "Грищук подписал подозрение Татарову".

Детали: По словам собеседника, подозрение должны вручить 18 декабря.

Сейчас детективы НАБУ получили право на задержание Татарова и проведение обысков в Офисе президента и по месту жительства Татарова.

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