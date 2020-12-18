Татарову подписали подозрение – источники
Пятница, 18 декабря 2020, 13:48
И.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову.
Источник: собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах, органах прокуратуры и Национальном антикоррупционном бюро
Прямая речь источника: "Грищук подписал подозрение Татарову".
Детали: По словам собеседника, подозрение должны вручить 18 декабря.
Предыстория:
- 1 декабря стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.
- Дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу екснардепа и застройщика Максима Микитась. НАБУ, среди прочего, ведет прослушивание заместителя председателя ОП.
- Перед этим Татаров заявил, что директор НАБУ Артем Сытник "не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти".
Украинская правда