Татарову подписали подозрение – источники
Пятница, 18 декабря 2020, 12:48
И.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову.
Источник: собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах, органах прокуратуры и Национальном антикоррупционном бюро
Прямая речь источника: "Грищук подписал подозрение Татарову".
Детали: По словам собеседника, подозрение должны вручить 18 декабря.
Сейчас детективы НАБУ получили право на задержание Татарова и проведение обысков в Офисе президента и по месту жительства Татарова.
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Предыстория:
- 1 декабря стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.
- Дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу екснардепа и застройщика Максима Микитась. НАБУ, среди прочего, ведет прослушивание заместителя председателя ОП.
- Перед этим Татаров заявил, что директор НАБУ Артем Сытник "не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти".
- 14 декабря Печерский суд постановил передать дело, в котором фигурирует заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров из Национального антикоррупционного бюро в Государственное бюро расследований.
- В НАБУ на это ответили,что такие решения противоречат закону.
Украинская правда