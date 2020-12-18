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Татарову подписали подозрение – источники

Пятница, 18 декабря 2020, 13:48

И.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову.

Источник: собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах, органах прокуратуры и Национальном антикоррупционном бюро

Прямая речь источника: "Грищук подписал подозрение Татарову".

Детали: По словам собеседника, подозрение должны вручить 18 декабря. 

Предыстория:

  • 1 декабря стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.
  • Дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу екснардепа и застройщика Максима Микитась. НАБУ, среди прочего, ведет прослушивание заместителя председателя ОП.
  • Перед этим Татаров заявил, что директор НАБУ Артем Сытник "не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти".

Украинская правда
Темы: ТатаровАнтикоррупционная прокуратура


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