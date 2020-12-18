Російський Кабмін підтримав право Путіна знову балотуватися в президенти

У Кабінеті міністрів Росії підтримали проект закону про право президента Росії Володимира Путіна знову балотуватися на посаду глави держави.

Джерело: ТАСС з посиланням на відповідний документ

Деталі: У законі "Про вибори президента РФ" з урахуванням вимог статті 81 Конституції РФ закріплюється, що президентом країни може бути обраний російський громадянин "не молодше 35 років, який постійно проживає в країні не менше 25 років, не має і не мав раніше громадянства іноземної держави або посвідки на проживання або іншого документа".

У документі вказується, що ця вимога не поширюється на росіян, які раніше мали громадянство країни, яка була прийнята або частина якої увійшла до складу Росії відповідно до федерального конституційного закону, і які постійно проживали на цій території.

Що було раніше: 17 грудня президент Росії Володимир Путін заявив, що ще не вирішив, чи буде вп’яте балотуватися на посаду президента.

Читайте також: Вічний цар Росії. Чому Путін розігнав уряд та переписує Конституцію

"Корона" для Путіна, Бог у законі, опоненти за ґратами. 15 фактів про російський "референдум" за конституцію

Передісторія: