Російський Кабмін підтримав право Путіна знову балотуватися в президенти
У Кабінеті міністрів Росії підтримали проект закону про право президента Росії Володимира Путіна знову балотуватися на посаду глави держави.
Джерело: ТАСС з посиланням на відповідний документ
Деталі: У законі "Про вибори президента РФ" з урахуванням вимог статті 81 Конституції РФ закріплюється, що президентом країни може бути обраний російський громадянин "не молодше 35 років, який постійно проживає в країні не менше 25 років, не має і не мав раніше громадянства іноземної держави або посвідки на проживання або іншого документа".
У документі вказується, що ця вимога не поширюється на росіян, які раніше мали громадянство країни, яка була прийнята або частина якої увійшла до складу Росії відповідно до федерального конституційного закону, і які постійно проживали на цій території.
Що було раніше: 17 грудня президент Росії Володимир Путін заявив, що ще не вирішив, чи буде вп’яте балотуватися на посаду президента.
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Передісторія:
- У червні в Росії проголосували за поправки до конституції, які зокрема "обнулили" президентські терміни Володимира Путіна.
- У 2018 році в Росії пройшли президентські вибори, в результаті чого Володимир Путін вчетверте став президентом Росії.