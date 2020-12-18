Российский Кабмин поддержал право Путина снова баллотироваться в президенты

В Кабинете министров России поддержали проект закона о праве президента России Владимира Путина снова баллотироваться на пост главы государства.

Источник: ТАСС со ссылкой на соответствующий документ

Детали: В законе "О выборах президента РФ" с учетом требований статьи 81 Конституции РФ закрепляется, что президентом страны может быть избран российский гражданин "не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа".

В документе указывается, что это данное требование не распространяется на россиян, ранее имевших гражданство страны, которое было принято или часть которого вошла в состав России в соответствии с федеральным конституционным законом, и постоянно проживавших на этой территории.

Дополняется…

Что было раньше: 17 декабря президент России Владимир Путин заявил, что еще не решил, будет ли пятый раз баллотироваться на пост президента.

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