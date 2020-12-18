Российский Кабмин поддержал право Путина снова баллотироваться в президенты
В Кабинете министров России поддержали проект закона о праве президента России Владимира Путина снова баллотироваться на пост главы государства.
Источник: ТАСС со ссылкой на соответствующий документ
Детали: В законе "О выборах президента РФ" с учетом требований статьи 81 Конституции РФ закрепляется, что президентом страны может быть избран российский гражданин "не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа".
В документе указывается, что это данное требование не распространяется на россиян, ранее имевших гражданство страны, которое было принято или часть которого вошла в состав России в соответствии с федеральным конституционным законом, и постоянно проживавших на этой территории.
Что было раньше: 17 декабря президент России Владимир Путин заявил, что еще не решил, будет ли пятый раз баллотироваться на пост президента.
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Предыстория:
- В июне в России проголосовали за поправки к конституции, в частности "обнулили" президентские сроки Владимира Путина.
- В 2018 году в России прошли президентские выборы, в результате чего Путин в четвертый раз стал президентом России.