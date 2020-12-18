Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Российский Кабмин поддержал право Путина снова баллотироваться в президенты

Пятница, 18 декабря 2020, 15:29
Российский Кабмин поддержал право Путина снова баллотироваться в президенты
Фото kremlin.ru

В Кабинете министров России поддержали проект закона о праве президента России Владимира Путина снова баллотироваться на пост главы государства.

Источник: ТАСС со ссылкой на соответствующий документ

Детали: В законе "О выборах президента РФ" с учетом требований статьи 81 Конституции РФ закрепляется, что президентом страны может быть избран российский гражданин "не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа".

В документе указывается, что это данное требование не распространяется на россиян, ранее имевших гражданство страны, которое было принято или часть которого вошла в состав России в соответствии с федеральным конституционным законом, и постоянно проживавших на этой территории.

Что было раньше: 17 декабря президент России Владимир Путин заявил, что еще не решил, будет ли пятый раз баллотироваться на пост президента.

Читайте также: Вечный царь России. Почему Путин разогнал правительство и переписывает Конституцию

"Корона" для Путина, Бог в законе, оппоненты за решеткой. 15 фактов о российском "референдуме" за конституцию

Предыстория:

  • В июне в России проголосовали за поправки к конституции, в частности "обнулили" президентские сроки Владимира Путина.
  • В 2018 году в России прошли президентские выборы, в результате чего Путин в четвертый раз стал президентом России.

Темы: РосcияПутинвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Росcия
Зеленский: Мир должен ограничить торговлю с РФ, чтобы ни один компонент не попал в оружие
В России министр здравоохранения призвал женщин "рожать, а не заниматься карьерой" - СМИ
Россия не признает свою хрупкость: раскол в армии реален, а потери ужасны - Уоллес
Последние новости
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
Все новости...
Реклама: