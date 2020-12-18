Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Степанов очікує на спад епідемії в Україні у квітні

П'ятниця, 18 грудня 2020, 20:44

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов прогнозує, що з квітня епідемія коронавірусу в Україні піде на спад завдяки вакцинації та людям, які уже перехворіли.

Джерело: Степанов в інтерв'ю hromadske

Деталі: Він зазначив, що влада нині намагається отримати перші дози вакцин в лютому 2021 року. Міністр розповів, що найкращий спосіб боротьби з пандемією – це колективний імунітет.

Пряма мова Степанова: "Він досягається двома шляхами: або це вакцинація, яка як мінімум повинна складати не менше 70-80%, або коли люди перехворіють. Я оптиміст, тому мені здається, що все ж таки з квітня має бути легше, і ми одразу будемо реагувати. І плюс почнеться вакцинація".

Нагадаємо: Команда проєкту "ФОРСАЙТ COVID-19" Світового центру даних "Геоінформатика і сталий розвиток" при КПІ ім. Ігоря Сікорського прогнозує можливий початок спаду пандемії коронавірусу на третю декаду травня.

Теми: СтепановМОЗкоронавірусепідемія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

МОЗ Британії оприлюднило дані про поширення нового штаму Covid

відеоУ Багдаді ракетами "Катюша" обстріляли посольство США

Епіфаній пояснив, як карантин позначиться на церкві та святкуванні Різдва

Мутація коронавірусу: ВООЗ закликала Європу посилити контроль

У Байдена планують покарати Росію за її роль у масштабній кібератаці – ЗМІ

З'явилася інформація про стан Макрона, хворого на коронавірус

Усі новини...
Степанов
Степанов розповів про тенденції COVID і про "кисень" у лікарнях 
COVAX схвалила заявку України: МОЗ чекає на перші вакцини з березня 
Степанов – нардепам: Позбудьтесь інфантильності, медична система під загрозою
Останні новини
02:12
Через півтора місяця після виборів адвокати Трампа все ще оскаржують результати
01:37
Російські окупанти поранили мирного мешканця на Донбасі
01:03
В Італії вже знайшли хворого на "британський" штам коронавірусу
00:32
Чергова країна забороняє польоти з Британії через мутований коронавірус
00:12
Водна криза в Криму: у Сімферополі сталася аварія на водогоні
23:33
МОЗ Британії оприлюднило дані про поширення нового штаму Covid
22:59
Німеччина скликає антикризову нараду ЄС через нову мутацію коронавірусу
22:35
Бутусов погодився стати позаштатним радником міністра оборони Тарана
21:58
відеоУ Багдаді ракетами "Катюша" обстріляли посольство США
21:36
У США з'явилися "вартові" – вони захищатимуть країну з космосу
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!