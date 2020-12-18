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Степанов очікує на спад епідемії в Україні у квітні

П'ятниця, 18 грудня 2020, 19:44
Степанов очікує на спад епідемії в Україні у квітні

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов прогнозує, що з квітня епідемія коронавірусу в Україні піде на спад завдяки вакцинації та людям, які уже перехворіли.

Джерело: Степанов в інтерв'ю hromadske

Деталі: Він зазначив, що влада нині намагається отримати перші дози вакцин в лютому 2021 року. Міністр розповів, що найкращий спосіб боротьби з пандемією – це колективний імунітет.

Пряма мова Степанова: "Він досягається двома шляхами: або це вакцинація, яка як мінімум повинна складати не менше 70-80%, або коли люди перехворіють. Я оптиміст, тому мені здається, що все ж таки з квітня має бути легше, і ми одразу будемо реагувати. І плюс почнеться вакцинація".

Нагадаємо: Команда проєкту "ФОРСАЙТ COVID-19" Світового центру даних "Геоінформатика і сталий розвиток" при КПІ ім. Ігоря Сікорського прогнозує можливий початок спаду пандемії коронавірусу на третю декаду травня.

"Українська правда" у Threads

Теми: СтепановМОЗкоронавірусепідемія
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