Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Степанов ожидает спад эпидемии в Украине в апреле

Пятница, 18 декабря 2020, 20:44

Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует, что с апреля эпидемия коронавируса в Украине пойдет на спад благодаря вакцинации и людям, которые уже переболели.

Источник: Степанов в интервью hromadske

Детали: Он отметил, что власть сейчас пытается получить первые дозы вакцин в феврале 2021 года. Министр рассказал, что лучший способ борьбы с пандемией - это коллективный иммунитет.

Прямая речь Степанова: "Он достигается двумя путями: либо это вакцинация, которая как минимум должна составлять не менее 70-80%, или когда люди переболеет. Я оптимист, поэтому мне кажется, что все же с апреля должно быть легче, и мы сразу будем реагировать. И плюс начнется вакцинация".

Напомним Команда проекта "Форсайт COVID-19" Мирового центра данных "Геоинформатика и устойчивое развитие" при КПИ им. Игоря Сикорского прогнозирует возможное начало спада пандемии коронавируса на третью декаду мая.

Темы: СтепановМинздравкоронавирусэпидемия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 18 декабря: подозрение Татарову, "горячая война" в Беларуси

Миссия МВФ начнется до конца года: назвали даты

Минздрав расширил список "красных" стран для украинцев до 47

Антимонопольный комитет закрыл дело "Роттердам+"

обновленоЗаместителю Ермака Татарову сообщили о подозрении в Офисе президента

Зеленский назначил главу Запорожской ОГА

Все новости...
Степанов
Степанов рассказал о тенденциях COVID и о "кислороде" в больницах
COVAX одобрила заявку Украины: МОЗ ждет первые вакцины с марта
Степанов – нардепам: Избавьтесь от инфантильности, медицинская система под угрозой
Последние новости
21:17
Новости 18 декабря: подозрение Татарову, "горячая война" в Беларуси
21:02
Украина завершила доразмещение еврооблигаций на 600 миллионов долларов
20:44
Степанов ожидает спад эпидемии в Украине в апреле
20:20
Миссия МВФ начнется до конца года: назвали даты
20:07
Украина и Турция впервые провели встречу в новом формате "Квадрига"
19:49
"Выходили за рамки процедур": в ОПУ объяснили, почему не пустили НАБУ в здание
19:36
Официальный курс: гривня немного ослабла
19:20
фотоЗеленский открыл каток и карусель под ОПУ
19:07
Фармкомпанию оштрафовали на 10 миллионов за копирование упаковки "Цитрамон-Дарница"
19:00
Швеция ужесточает ограничения, впервые рекомендует носить маски
Все новости...