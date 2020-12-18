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Степанов ожидает спад эпидемии в Украине в апреле

Пятница, 18 декабря 2020, 19:44
Степанов ожидает спад эпидемии в Украине в апреле

Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует, что с апреля эпидемия коронавируса в Украине пойдет на спад благодаря вакцинации и людям, которые уже переболели.

Источник: Степанов в интервью hromadske

Детали: Он отметил, что власть сейчас пытается получить первые дозы вакцин в феврале 2021 года. Министр рассказал, что лучший способ борьбы с пандемией - это коллективный иммунитет.

Прямая речь Степанова: "Он достигается двумя путями: либо это вакцинация, которая как минимум должна составлять не менее 70-80%, или когда люди переболеет. Я оптимист, поэтому мне кажется, что все же с апреля должно быть легче, и мы сразу будем реагировать. И плюс начнется вакцинация".

Напомним Команда проекта "Форсайт COVID-19" Мирового центра данных "Геоинформатика и устойчивое развитие" при КПИ им. Игоря Сикорского прогнозирует возможное начало спада пандемии коронавируса на третью декаду мая.

Темы: СтепановМинздравкоронавирусэпидемия
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