У парламенті з'явився проєкт постанови про звільнення Шкарлета
Субота, 19 грудня 2020, 12:13
У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення Сергія Шкарлета з посади міністра освіти і науки.
Джерело: сайт Верховної Ради
Деталі: Проєкт постанови № 4525 від 18 грудня передано на розгляд керівництву парламенту.
Авторами проєкту є народні депутати з фракцій "Голос" та "Європейська солідарність": Володимир Ар'єв, Володимир В'ятрович, Наталія Піпа, Ростислав Павленко, Ярослав Рущишин, Олег Синютка, Микола Княжицький, Соломія Бобровська та Ольга Стефанишина.
Текст проєкту поки не оприлюднено.
Передісторія:
- 17 грудня Верховна Ради підтримала призначення Сергія Шкарлета міністром освіти й науки, хоча профільний комітет із питань освіти двічі не підтримав подання про його призначення.
- Присягу про вступ на посаду міністра Шкарлет складав під крики "Ганьба!", адже його звинувачували у плагіаті в наукових роботах, праці на Партію регіонів та "крило" колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника.
- Інна Совсун заявила, що за це призначення "проголосували" деякі нардепи ОПЗЖ, яких не було у сесійній залі парламенту.
- Прем’єр Денис Шмигаль запропонував депутатам, яких обурює призначення Шкарлета міністром освіти та науки, звертатися до суду та надавати докази звинувачень щодо його плагіату та щодо неодноосібного голосування нардепів.
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Українська правда