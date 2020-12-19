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У парламенті з'явився проєкт постанови про звільнення Шкарлета

Субота, 19 грудня 2020, 12:13

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення Сергія Шкарлета з посади міністра освіти і науки.

Джерело: сайт Верховної Ради

Деталі: Проєкт постанови № 4525 від 18 грудня передано на розгляд керівництву парламенту.

Авторами проєкту є народні депутати з фракцій "Голос" та "Європейська солідарність": Володимир Ар'єв, Володимир В'ятрович, Наталія Піпа, Ростислав Павленко, Ярослав Рущишин, Олег Синютка, Микола Княжицький, Соломія Бобровська та Ольга Стефанишина.

Текст проєкту поки не оприлюднено.

Передісторія:

Знати більше: Від Януковича до Зеленського через Порошенка. Хто такий очільник Міністерства освіти Сергій Шкарлет

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Українська правда
Теми: Верховна РадаШкарлетосвітаМіносвіти


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