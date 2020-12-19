В парламенте появился проект постановления об увольнении Шкарлета
Суббота, 19 декабря 2020, 12:13
В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки.
Источник: сайт Верховной Рады
Детали: Проект постановления № 4525 от 18 декабря передан на рассмотрение руководству парламента.
Авторами проекта являются народные депутаты из фракций "Голос" и "Европейская солидарность": Владимир Арьев, Владимир Вятрович, Наталья Пипа, Ростислав Павленко, Ярослав Рущишин, Олег Синютка, Николай Княжицкий, Соломия Бобровская и Ольга Стефанишина.
Текст проекта пока не обнародован.
Предыстория:
- 17 декабря Верховная Рады поддержала назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки, хотя профильный комитет по вопросам образования дважды не поддержал представление о его назначении.
- Присягу о вступлении в должность министра Шкарлет приносил под крики "Ганьба!" ("Позор!"), так как его обвиняли в плагиате в научных трудах, работе на Партию регионов и "крыло" бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника.
- Инна Совсун заявила, что за это назначение "проголосовали" некоторые нардепы ОПЗЖ, которых не было в сессионном зале парламента.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль предложил депутатам, которых возмущает назначение Шкарлета министром образования и науки, обращаться в суд и предоставлять доказательства обвинений о его плагиата и о неединоличном голосовании нардепов.
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Украинская правда