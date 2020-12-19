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В парламенте появился проект постановления об увольнении Шкарлета

Суббота, 19 декабря 2020, 11:13
В парламенте появился проект постановления об увольнении Шкарлета

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки.

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: Проект постановления № 4525 от 18 декабря передан на рассмотрение руководству парламента.

Авторами проекта являются народные депутаты из фракций "Голос" и "Европейская солидарность": Владимир Арьев, Владимир Вятрович, Наталья Пипа, Ростислав Павленко, Ярослав Рущишин, Олег Синютка, Николай Княжицкий, Соломия Бобровская и Ольга Стефанишина.

Текст проекта пока не обнародован.

Предыстория:

Знать больше: От Януковича до Зеленского через Порошенко. Кто такой глава Министерства образования Сергей Шкарлет

Министры под елку. Кто в очередной раз пополнил правительство Шмигаля

Украинская правда
Темы: Верховная РадаШкарлетобразованиеМинобразования
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