В парламенте появился проект постановления об увольнении Шкарлета

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки.

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: Проект постановления № 4525 от 18 декабря передан на рассмотрение руководству парламента.

Авторами проекта являются народные депутаты из фракций "Голос" и "Европейская солидарность": Владимир Арьев, Владимир Вятрович, Наталья Пипа, Ростислав Павленко, Ярослав Рущишин, Олег Синютка, Николай Княжицкий, Соломия Бобровская и Ольга Стефанишина.

Текст проекта пока не обнародован.

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