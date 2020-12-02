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У Німеччині придумали, як обійти санкції США проти "Північного потоку-2"

Середа, 2 грудня 2020, 14:10
У Німеччині придумали, як обійти санкції США проти Північного потоку-2
Фото з Twitter ЄП

Влада німецької федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія планує створити спеціальний фонд, який будуть використовувати для продовження будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" в обхід санкцій США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bild з посиланням на джерела.

За даними видання, державна канцелярія Мекленбург-Передньої Померанії на чолі з прем'єр-міністром Мануелою Швезіг планує створити "Фонд захисту клімату".

Цей фонд незабаром повинен буде визначити майже готову російську трубу як "найважливіший компонент для захисту навколишнього середовища в Мекленбург-Передня Померанія", а після цього зробити свій внесок у завершення будівництва.

Задум полягає в тому, що німецькі компанії, які беруть участь у прокладанні газопроводу, будуть поставляти свої послуги фонду, а той - передавати їх своєму підприємству, яке також планують створити.

"З технічної точки зору жодна компанія не буде взаємодіяти з "Північним потоком-2", тому не буде санкцій і російський державний проєкт все одно буде реалізований", - зазначає Bild.

Видання повідомило, що Міністерство енергетики, інфраструктури і цифровізації федеральної землі добу не відповідало на запит щодо фонду. Пізніше в міністерстві відповіли: "Без коментарів".

США виступають проти газопроводу на тій підставі, що він зробить Європу надто залежною від поставок російського газу. Вашингтон пригрозив санкціями європейським компаніям, які будуть брати участь в будівництві газопроводу.

У проєкту також є відомі противники в Німеччині. Наприклад, кандидат в керівництво правлячої партії ХДС Норберт Реттген зажадав негайної зупинки будівництва "Північного потоку-2".

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" практично завершено. Він подвоїть постачання російського природного газу Балтійським морським шляхом до Німеччини, найбільшої економіки Європи.

Перші санкції щодо "Північного потоку-2" були введені в кінці минулого року, незадовго до планового закінчення робіт. Через них проєкт покинула швейцарська компанія Allseas, що надала судно-трубоукладач.

Згодом йому знайшли заміну - російське судно "Академік Черський", однак у нього виникли проблеми через неможливість укласти договір страхування. Страхові компанії побоюються брати участь у проєкті через ризик потрапити під санкції США.

"Українська правда" у Threads

Теми: НімеччинаСШАПівденний потіксанкції
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