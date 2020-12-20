Протести у Білорусі тривають: у Мінську затримали близько ста людей
У неділю, 20 грудня, у Мінську та інших містах Білорусі проходять антиурядові мітинги в рамках чергової щотижневої акції протесту під назвою "Марш народного трибуналу".
Джерело: Радыё Свабода
Деталі: Силовики затримують людей, зокрема, у Мінську, Борисаві, Гомелі, Гродно, Салігорську. Лише у білоруській столиці в ході недільних акцій протесту схопили близько 100 мітингарів.
Станом на 17:20 правозахисний центр "Вясна" опублікував імена 60 затриманих.
За повідомленням правозахисників, у Салігорську, серед інших, був затриманий співголова страйкового комітету "Білорусь" Анатолій Бокун.
У Гродно силовики схопили журналістку БелаПАН Марисю Харевич та журналістку "Нашого слова" Олену Кавальчук. Перед затриманням Харевич повідомила, що до приміщення, де працювали представники ЗМІ, увірвалися "люди в цивільному". Журналістів відпустили після перевірки документів.
Нагадаємо:
- У Білорусі після президентських виборів з 9 серпня тривають масові протести.
- Україна, багато європейських країн, США та Канада не визнають Олександра Лукашенка президентом Білорусі.
- Після виборів Україна поставила на паузу міжнародні відносини з Білоруссю. За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, Україна готова до співпраці з білоруською опозицією.
- Через 4 місяці після фальсифікованих виборів Лукашенко продовжує масово затримувати активістів і журналістів.