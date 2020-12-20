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Протести у Білорусі тривають: у Мінську затримали близько ста людей

Неділя, 20 грудня 2020, 16:16
Протести у Білорусі тривають: у Мінську затримали близько ста людей
Фото: Радыё Свабода

У неділю, 20 грудня, у Мінську та інших містах Білорусі проходять антиурядові мітинги в рамках чергової щотижневої акції протесту під назвою "Марш народного трибуналу".

Джерело: Радыё Свабода

Деталі: Силовики затримують людей, зокрема, у Мінську, Борисаві, Гомелі, Гродно, Салігорську. Лише у білоруській столиці в ході недільних акцій протесту схопили близько 100 мітингарів.

Станом на 17:20 правозахисний центр "Вясна" опублікував імена 60 затриманих.

За повідомленням правозахисників, у Салігорську, серед інших, був затриманий співголова страйкового комітету "Білорусь" Анатолій Бокун.

У Гродно силовики схопили журналістку БелаПАН Марисю Харевич та журналістку "Нашого слова" Олену Кавальчук. Перед затриманням Харевич повідомила, що до приміщення, де працювали представники ЗМІ, увірвалися "люди в цивільному". Журналістів відпустили після перевірки документів.

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Теми: БілорусьмітингиЛукашенко
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