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Протесты в Беларуси продолжаются: в Минске задержали около ста человек

Воскресенье, 20 декабря 2020, 17:16
Фото: Радыё Свабода

В воскресенье, 20 декабря, в Минске и других городах Беларуси проходят антиправительственные митинги в рамках очередной еженедельной акции протеста под названием "Марш народного трибунала".

Источник: Радыё Свабода

Детали: Силовики задерживают людей, в частности, в Минске, Борисаве, Гомеле, Гродно, Салигорске. Только в белорусской столице в ходе воскресных акций протеста схватили около 100 митингующих.

По состоянию на 17:20 правозащитный центр "Вясна" опубликовал имена 60 задержанных.

По сообщению правозащитников, в Салигорске, среди прочих, был задержан сопредседатель забастовочного комитета "Беларусь" Анатолий Бокун.

В Гродно силовики схватили журналистку БелаПАН Марысю Харевич и журналистку "Нашего слова" Елену Кавальчук. Перед задержанием Харевич сообщила, что в помещение, где работали представители СМИ, ворвались "люди в штатском". Журналистов отпустили после проверки документов.

Напомним:

  • В Беларуси после президентских выборов с 9 августа продолжаются массовые протесты.
  • Украина, многие европейские страныСША и Канада не признают Александра Лукашенко президентом Беларуси.
  • После выборов Украина поставила на паузу международные отношения с Беларусью. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина готова к сотрудничеству с белорусской оппозицией.
  • Через 4 месяца после фальсифицированных выборов Лукашенко продолжает массово задерживать активистов и журналистов.

Темы: БеларусьмитингиЛукашенко


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