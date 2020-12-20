Протесты в Беларуси продолжаются: в Минске задержали около ста человек

В воскресенье, 20 декабря, в Минске и других городах Беларуси проходят антиправительственные митинги в рамках очередной еженедельной акции протеста под названием "Марш народного трибунала".

Источник: Радыё Свабода

Детали: Силовики задерживают людей, в частности, в Минске, Борисаве, Гомеле, Гродно, Салигорске. Только в белорусской столице в ходе воскресных акций протеста схватили около 100 митингующих.

По состоянию на 17:20 правозащитный центр "Вясна" опубликовал имена 60 задержанных.

По сообщению правозащитников, в Салигорске, среди прочих, был задержан сопредседатель забастовочного комитета "Беларусь" Анатолий Бокун.

В Гродно силовики схватили журналистку БелаПАН Марысю Харевич и журналистку "Нашего слова" Елену Кавальчук. Перед задержанием Харевич сообщила, что в помещение, где работали представители СМИ, ворвались "люди в штатском". Журналистов отпустили после проверки документов.

Напомним: