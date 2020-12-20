Протесты в Беларуси продолжаются: в Минске задержали около ста человек
В воскресенье, 20 декабря, в Минске и других городах Беларуси проходят антиправительственные митинги в рамках очередной еженедельной акции протеста под названием "Марш народного трибунала".
Источник: Радыё Свабода
Детали: Силовики задерживают людей, в частности, в Минске, Борисаве, Гомеле, Гродно, Салигорске. Только в белорусской столице в ходе воскресных акций протеста схватили около 100 митингующих.
По состоянию на 17:20 правозащитный центр "Вясна" опубликовал имена 60 задержанных.
По сообщению правозащитников, в Салигорске, среди прочих, был задержан сопредседатель забастовочного комитета "Беларусь" Анатолий Бокун.
В Гродно силовики схватили журналистку БелаПАН Марысю Харевич и журналистку "Нашего слова" Елену Кавальчук. Перед задержанием Харевич сообщила, что в помещение, где работали представители СМИ, ворвались "люди в штатском". Журналистов отпустили после проверки документов.
Напомним:
- В Беларуси после президентских выборов с 9 августа продолжаются массовые протесты.
- Украина, многие европейские страны, США и Канада не признают Александра Лукашенко президентом Беларуси.
- После выборов Украина поставила на паузу международные отношения с Беларусью. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина готова к сотрудничеству с белорусской оппозицией.
- Через 4 месяца после фальсифицированных выборов Лукашенко продолжает массово задерживать активистов и журналистов.