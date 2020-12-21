В Італії вже знайшли хворого на "британський" штам коронавірусу
Понеділок, 21 грудня 2020, 01:03
У Римі підтвердили випадок захворювання на новий мутований коронавірус, який раніше виявили у Великій Британії.
Джерело: AFP
Деталі: Відповідну заяву зробив міністр охорони здоров’я країни. Відомо, що зафіксували випадок захворювання у пацієнта військового госпіталю Чілео у столиці Італії.
Повідомляється, що хворий нещодавно повернувся із Великої Британії та перебував на ізоляції разом із членами родини.
У міністерстві охорони здоров’я Італії, окрім повідомлення про заборону польотів із Британією, також заявили про необхідність тестування всіх тих, хто нещодавно повернувся до країни із Сполученого Королівства.
Що передувало: Про аналогічні заборони вже оголосили Німеччина, Італія, Нідерланди, Бельгія та Австрія.
Нагадаємо:
- За межами Великої Британії новий штам коронавірусу був виявлений в Данії, Нідерландах та Австралії. З огляду на це Всесвітня організація охорони здоров'я закликає Європу посилити підходи до контролю та запобігання поширення вірусу.
- Через виявлення нового штаму коронавірусу у Великій Британії можуть ввести тривалий локдаун.
Українська правда