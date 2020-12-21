В Італії вже знайшли хворого на "британський" штам коронавірусу

У Римі підтвердили випадок захворювання на новий мутований коронавірус, який раніше виявили у Великій Британії.

Джерело: AFP

Деталі: Відповідну заяву зробив міністр охорони здоров’я країни. Відомо, що зафіксували випадок захворювання у пацієнта військового госпіталю Чілео у столиці Італії.

Повідомляється, що хворий нещодавно повернувся із Великої Британії та перебував на ізоляції разом із членами родини.

У міністерстві охорони здоров’я Італії, окрім повідомлення про заборону польотів із Британією, також заявили про необхідність тестування всіх тих, хто нещодавно повернувся до країни із Сполученого Королівства.

Що передувало: Про аналогічні заборони вже оголосили Німеччина, Італія, Нідерланди, Бельгія та Австрія.

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