В Италии уже нашли больного "британским" штаммом коронавируса

В Риме подтвердили случай заболевания новым мутировавшим коронавирусом, который ранее обнаружили в Великобритании.

Источник: AFP

Детали: Соответствующее заявление сделал министр здравоохранения страны. Известно, что зафиксировали случай заболевания у пациента военного госпиталя Чилео в столице Италии.

Сообщается, что больной недавно вернулся из Великобритании и находился на изоляции вместе с членами семьи.

В министерстве здравоохранения Италии, кроме сообщения о запрете полетов с Британией, также заявили о необходимости тестирования всех тех, кто недавно вернулся в страну из Соединенного Королевства.

Что предшествовало: Об аналогичные запреты уже объявили Германия, Италия, Нидерланды, Бельгия и Австрия.

Напомним: