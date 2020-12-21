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В Италии уже нашли больного "британским" штаммом коронавируса

Понедельник, 21 декабря 2020, 00:03
В Италии уже нашли больного британским штаммом коронавируса

В Риме подтвердили случай заболевания новым мутировавшим коронавирусом, который ранее обнаружили в Великобритании.

Источник: AFP

Детали: Соответствующее заявление сделал министр здравоохранения страны. Известно, что зафиксировали случай заболевания у пациента военного госпиталя Чилео в столице Италии.

Сообщается, что больной недавно вернулся из Великобритании и находился на изоляции вместе с членами семьи.

В министерстве здравоохранения Италии, кроме сообщения о запрете полетов с Британией, также заявили о необходимости тестирования всех тех, кто недавно вернулся в страну из Соединенного Королевства.

Что предшествовало: Об аналогичные запреты уже объявили Германия, Италия, Нидерланды, Бельгия и Австрия

Напомним: 

  • За пределами Великобритании новый штамм коронавируса был обнаружен в Дании, Нидерландах и Австралии. Учитывая это Всемирная организация здравоохранения призывает Европу усилить подходы к контролю и предотвращению распространения вируса.
  • Из-за обнаружения нового штамма коронавируса в Великобритании могут ввести длительный локдаун.

Украинская правда
Темы: Италиякоронавирус
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