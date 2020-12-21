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Проти Тихановської та інших опозиціонерів в Білорусі відкрили справи

Понеділок, 21 грудня 2020, 18:46

Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальні справи щодо лідерки опозиції Світлани Тіхановської та Координаційної ради з передачі влади у країні.

Джерело: пресслужба Генеральної прокуратури Білорусі у Telegram

Дослівно: "За дорученням Генеральної прокуратури Слідчий комітет порушив кримінальну справу стосовно членів так званого координаційної ради та інших осіб за ч.1 ст.357 Кримінального кодексу – змова з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом".

Деталі: Опозиціонерам закидають створення екстремістського формування і керівництва ним з метою захоплення державної влади.

Крім Тихановської, у цій справі фігурують Марія Колесникова, Максим Знак, Павло Латушко, Ольга Ковалькова, Сергій Дилевський та інші. 

Щодо них порушили справу за ч.1 ст.361-1 Кримінального кодексу Білорусі (створення екстремістського формування і керівництва ним).

Також порушили кримінальну справу щодо Олексія Леончика та інших опозиціонерів за ст.361-2 (фінансування діяльності екстремістського формування).

Передісторія:

  • Міліція Білорусі створила базу з інформацією про учасників протестних акцій, що почалися після виборів президента країни. 
  • За інформацією правозахисників, під час традиційних протестів у Білорусі 20 грудня силовики затримали понад 150 осіб. 
  • У неділю, 20 грудня, у Мінську та інших містах Білорусі проходили антиурядові мітинги в рамках чергової щотижневої акції протесту під назвою "Марш народного трибуналу". 
  • Не визнавши результати президентських виборів у Блорусі, опозиціонери на початку осені створили Координаційну раду.

Теми: БілорусьТихановська


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