Проти Тихановської та інших опозиціонерів в Білорусі відкрили справи

Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальні справи щодо лідерки опозиції Світлани Тіхановської та Координаційної ради з передачі влади у країні.

Джерело: пресслужба Генеральної прокуратури Білорусі у Telegram

Дослівно: "За дорученням Генеральної прокуратури Слідчий комітет порушив кримінальну справу стосовно членів так званого координаційної ради та інших осіб за ч.1 ст.357 Кримінального кодексу – змова з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом".

Деталі: Опозиціонерам закидають створення екстремістського формування і керівництва ним з метою захоплення державної влади.

Крім Тихановської, у цій справі фігурують Марія Колесникова, Максим Знак, Павло Латушко, Ольга Ковалькова, Сергій Дилевський та інші.

Щодо них порушили справу за ч.1 ст.361-1 Кримінального кодексу Білорусі (створення екстремістського формування і керівництва ним).

Також порушили кримінальну справу щодо Олексія Леончика та інших опозиціонерів за ст.361-2 (фінансування діяльності екстремістського формування).

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